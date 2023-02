Si hay una prenda que no deja de sufrir cambios en las últimas colecciones de moda es el pantalón. Durante las últimas temporadas los pantalones están metamorfoseando, de pitillo a corte recto, de corte recto a wide leg, de wide leg a campana, de campana a mini flare y, ahora, llegan los pantalones split. ¿Cómo es el corte de esta prenda de última tendencia? Pues es como un pantalón campana normal, pero con una abertura en el bajo, normalmente, frontal. Vanesa Lorenzo nos ha dado una clase magistral de cómo llevar esta prenda con estilo en su último look. Te contamos todo sobre su último outfit y te damos algunos tips de moda para incorporar estos pantalones en todos tus estilismos.

De la modelo no se puede decir que no tiene estilo propio, pues aunque las tendencias vayan interfiriendo en las prendas de las nuevas tiradas, ella las va adaptando a su armario. Esa es la clave para no perder tu esencia, ¡llévate las prendas a tu terreno! La mujer de Carles Puyol derrocha elegancia siempre que pone un pie en la calle, y no siempre con estilismos de gala, pues hasta para adecuar un look casual, la influencer tiene "rollazo".

En su último look, la gurú del yoga se ha enfundado en un traje de dos piezas negro muy chic. Por un lado, la americana tenía un escote en uve y una botonadura frontal dorada. Esta prenda la llevó sin ninguna blusa o top debajo, es lo ideal si quieres sorprender con tu escote y alargar visualmente tu cuello unos centímetros. La blazer pertenecía a una de las colecciones pasadas de su propia marca, que ya se encuentra sin existencias.

Sobre la blazer la instagramer se puso un abrigo corto en color gris oscuro muy clásico y que encajaba a la perfección con el outfit. Además, incluía una de las tendencias que más estamos viendo en abrigos y chaquetas este año: los bolsillos XXL con solapas en el frente. Acordaos de esta novedad, porque dejará rastro en vestidos, faldas, pantalones y abrigos. Desde que llegaron los pantalones cargo, el concepto "multibolsillos" está arrasando.

Sus pantalones split eran un diseño de la firma Barrie, una carísima marca que confecciona sus prendas utilizando el mejor algodón y el increíble cashmere. Por ello, el precio de sus prendas oscila entre los 800 y los 2.000 euros. Pero, dejando los tejidos de lujo a un lado, lo que verdaderamente nos interesa es el corte. Sus pantalones tenían un corte tailoring, recto y muy clásico, pero lucían aberturas en el frente del bajo. Este motivo con el que lucir tus empeines en unos salones de punta que alarguen todavía más las piernas, como los que ha llevado Vanesa. Que no te quepa duda, todas las prescriptoras de moda ya están a la caza de unos pantalones de este corte.

La coolhunter ha coronado su outfit con un bolso de cuero negro de la firma florentina Salvatore Ferragamo. Este accesorio contaba con una solapa en el frente con cierre metálico y tenía corte saco, pero en versión rígida.

Si preferís ir un poquito más ajustadas y que vuestra figura se vea más estilizada, podéis optar por el corte campana split de tiro alto. Este tipo de pantalones es ideal para crear un efecto push up en nuestros glúteos, y para que nuestra cintura se vea un poco más estrecha. Los podéis encontrar en Shein a un precio de 14 euros. Os aseguramos que os enamorarán.