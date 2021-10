Luce las faldas midi con diferentes estampados para la temporada de frío como lo hace Vanesa Lorenzo.

Con la llegada del otoño, muchos nos preguntamos qué es lo que toca o está de moda ya que resulta un poco más complicado buscar prendas que nos gusten o nos llamen la atención dentro de nuestro armario. ¿Sabías qué, aunque este acercándose el frío, también puedes lucir tus piernas con una falda de escándalo en pleno invierno?

No es ninguna broma, famosas e influencers lo hacen a menudo y consiguen darle un toque juvenil y fresco a sus look otoñales. El último caso ha sido la modelo, Vanesa Lorenzo, que en su rutina de trabajo no deja de ponerse sus conjuntos más finos, formales y elegantes. En su Instagram, muchos de sus seguidores le preguntan día tras día por los modelos que usa y las prendas que luce.

La opción de Vanesa para el día de hoy en su jornada laboral, ha sido una falda midi con estampado y una sudadera blanca a juego con unos mocasines en color negro. Si tú no eres tan atrevida, puedes optar por una gama de colores más claros o lisos. Ésta es la ventaja de esta prenda que se ha puesto tan de moda, existen multitud de estilos diferentes, desde un estampado floral, pasando por un estampado animal o quizá un simple color como beis, azul, negro… entre otros.

La modelo, también apostó por una falda en una tonalidad grisácea con una camiseta de tirantes que combinaba con cualquier calzado. Muy acertado para ir a pasear, volver de viaje, ir a comer a tu restaurante favorito… Sea cuál sea tu plan, irás sencilla pero estilosa.

Aquí te dejo otra forma de llevar esta falda midi si te apetece ir más informal con unas zapatillas y una sudadera a juego. ¡Irás comodísima y con un rollo diferente que te hará sentirte especial! Añade un bolso o una mochila de algún color y tu look será fabuloso.