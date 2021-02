El look deportivo está arrasando y los leggings con sudadera se han convertido en el uniforme de las influencers. Rocío Flores también lo lleva

Pensábamos que iba a ser una tendencia que una vez volviéramos a las calles iba a perder fuerza, pero estábamos equivocadas. La ropa comfy ha llegado para quedarse y nada mejor para comprobarlo que echar un vistazo a las colecciones de todas las firmas para esta primavera, que han introducido prendas de algodón o punto, todas ellas con el denominador común de la comodidad. Y también queda reflejado en todas las influencers que han hecho de los pantalones jogger, las sudaderas y los leggings su uniforme del día a día. Rocío Flores tampoco ha podido dejar de lado esta tendencia y lo hemos comprobado con su último look deportivo.

Unos leggings y una sudadera es la ropa que hasta hace poco solo nos poníamos para ir y salir del gimnasio. O en casos excepcionales para las compras rápidas alrededor de casa, pero eso ha cambiado. Hoy es uno de las combinaciones que más vemos por la calle, combinado con complementos para hacer el outfit deportivo más estiloso. ¿Quién nos iba a decir que los leggings negros con los calcetines (preferentemente blancos) por arriba iba a ser la tendencia más top? Pues todas las que saben de moda ya los llevan.

El look deportivo más cómodo de Rocío Flores

Rocío Flores también se ha unido a la moda de los leggings con la sudadera. Y ha elegido la combinación más básica con legging negro y sudadera gris, que hace que todavía veamos su figura mucho más estilizada, gracias al contraste de de la parte de abajo ceñida con la ropa amplia en la parte de arriba, que consigue disimular las curvas.

La hija de Antonio David, cada día más instalada en su papel de influencer, sin embaro no optó por la combinación con los calcetines en blanco. La vimos solo con las sneakers y una gorro, también un complemento imprescindible para lograr el look más casual.

Como bolso eligió el modelo diseñado por Anabel Pantoja, Montsaint by Anabel Pantoja, una bandolera de nylon con múltiples bolsillos, cómoda y que encaja perfectamente con el look.