Siempre atenta a todas las tendencias, Paula Echevarría nos ha conquistado con su último look premamá: un traje short que le queremos copiar ya

Ya ha entrado en el último trimestre de su embarazo, y a pesar de su abultada tripa, sus looks no dejan de inspirarnos. Paula Echevarría ha seguido siendo durante todos estos meses el referente de moda que la ha convertido en una de las influencers con más peso de nuestro país. Durante todo el confinamiento nos deleitó con sus perfectos estilismos para estar en casa con los que adelantaba muchas de las tendencias que llevamos en verano, y ahora ha continuado marcando estilo con cada uno de sus looks premamá. El último de ellos: un perfecto traje short.

La actriz ha seguido llevando los estilismos que sirven de inspiración para las futuras mamás, pero también para las no mamás. La hemos visto con las tendencias del momento como la sobrecamisa, los vestidos y jerséis de punto, las botas track y con ya clásicos, como el estampado de leopardo. Los vestidos han sido en estos meses su prenda favorita, tanto en la versión mini, como los estampados boho, casi siempre combinados con cómodas botas o botines de estilo cowboy y militar.

Pero en su último look nos ha sorprendido con un traje short ideal, que le queremos copiar. Paula ha elegido un conjunto de short de pinzas en jacquard con inserciones de lúrex, y cinturón del mismo tono con hebilla revestida, con una blazer entallada en jacquard con hilos en mezcla de viscosa e inserciones de lúrex, botonadura simple y cinturón. Un traje de la colección Otoño-Invierno 2020 de la firma italiana Liu-Jo.

El traje short más versátil

Este traje puede ser una opción perfecta para lucir esta Navidad con unos complementos más festivos. Pero la protagonista de Velvet se ha decantado por combinarlo con un sencillo jersey de camel y nos ha encantado.

En cuanto a los complementos, ha balanceado entre el estilo casual de la riñonera, al sofisticado con las botas de ante de media caña con vertiginoso tacón de aguja, ambos firmados también por Liu-jo. La opción de las sneakers también la podemos contemplar para hacer el look mucho más cómodo.

El traje short es una alternativa al clásico traje de ejecutiva que tienes que tener muy encuenta. Una idea diferente y hasta divertida para las ocasiones más serias.