Delante de las cámaras Toñi Moreno es una auténtico torbellino de energía: alegre, vital, divertida… Cualidades que ha sabido trasladar a su estilo propio e inconfundible. Repasamos algunos de los mejores looks de su armario que está repletos de buenas ideas. ¡Atenta porque con sus trucos la presentadora logra quitarse años de encima!

Toñi Moreno pisa con fuerza y lo hace a todo color. Una de sus principales bazas y uno de sus aliados en cuestión de estilo. Un arma que utiliza siempre, ya sea para sus compromisos profesionales o para el día a día. Además, el resultado es infalible. No solo logra propuestas divertidas, también atemporales. El traje dos piezas se ha convertido en el look estrella de la presentadora. Un estilo ‘working girl’ que versiona en todas su variantes: estampado, con chaleco… Si el dos piezas normalmente tiene un componente clásico, no en el caso de la periodista que afronta un nuevo proyecto profesional en TVE con el magacín ‘Plan de tarde’.

El estilo inconfundible de Toñi Moreno

Desde que la conocemos, la periodista ha sido fiel a un estilo propio. El traje se ha convertido en su uniforme de trabajo que lleva habitualmente con zapatillas dándole un toque juvenil a todos sus looks. No se arriesga en la combinación y sabe que casa perfecto con un sencillo top lencero o una camiseta blanca. Siempre intenta ir moderna, sin importarle las tendencias, siguiendo su espíritu libre.

Cuando no lleva traje sastre, entonces opta por una chaqueta blazer combinada, por ejemplo, con unos leggins de estilo fantasía. También le encanta el vaquero, otra de sus prendas fetiche, y si es desgastado mejor. La periodista sabe que es un artículo todoterreno que siempre da un toque juvenil a cualquier propuesta y solo hace falta combinarlo con una camiseta. Los estampados son un ‘must’ en el vestidor de la periodista, por supuesto, todos ellos hacen una oda al color en su máxima expresión. Print animal, geométrico, tropical, abstracto, arty… Y es que como buena comunicadora, Toñi Moreno utiliza la moda también como forma de expresión.

Desliza y no te pierdas algunos de los mejores looks de Toñi Moreno que son perfectos para rejuvenecer a partir de los 50 años.