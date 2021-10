Toñi Moreno nos ha conquistado enfundada en un traje de dos piezas en rosa empolvado que ha combinado a la perfección con unas sneakers

Desde que llegara el confinamiento a nuestras vidas, la moda ha cambiado de manera radical. Desde entonces, combinamos a la perfección estilismo con comodidad. No queremos renunciar a ser las más estilosas pero tampoco queremos llegar a casa completamente destrozadas. La moda comfy llegó a nuestras vidas para quedarse. Y lo vemos no únicamente en el street style y por las que más saben de moda, sino también en los rostros conocidos. Prueba de ello es la última aparición pública de Toñi Moreno. La presentadora ha acudido a la presentación del especial “Dolores Vazquez: El caso Wanninkhof” en Madrid con un dos piezas en rosa empolvado que está de rabiosa tendencia.

El sastre en rosa empolvado que no te querrás quitar

La presentadora ha reaparecido enfundada en un clásico traje de dos piezas, una de sus piezas favoritas y que tiene en diferentes colores. En esta ocasión ha optado por uno en rosa empolvado compuesto por un pantalón de sastre y una blazer oversize con doble botonadura y bolsillos delanteros. Lo ha combinado con una camiseta de algodón blanca con originales dibujos con llamativos colores y unas sneakers blancas con llamativa suela que están de rabiosa tendencia. Este tipo de zapatillas deportivas son las más buscadas por las que más saben de moda.

Como hemos dicho anteriormente, los altos e infinitos tacones han dado paso al calzado plano primando la comodidad por encima de todo. Por este motivo, son muchos los rostros famosos que destierran los tacones para dar paso a cómodas zapatillas deportivas, que además ahora están de rabiosa tendencia. Válidas en todos los colores, las más buscadas siguen siendo las blancas. Aunque es cierto que este color es el favorito para el verano, en el invierno también se seguirán llevando.

Las sneakers que están de moda las tiene Toñi Moreno

Por este motivo, opta por calzarte unas zapatillas deportivas blancas con una llamativa suela que no te dejarás de poner en todo el invierno. Además, no las llevarás únicamente con un dos piezas como este, sino también serán ideales con faldas midi o vestidos de inspiración boho, que le dará un aire mucho más informal al estilismo. También con vaqueros, las zapatillas blancas se convierten en un básico atemporal y necesitas unas en tu armario. Haz como Toñi Moreno y enfúndate en un sastre para ir a la oficina, pero lo mejor es que te calces unas deportivas. Esta se convierte en la combinación ideal. Te mostramos el perfecto look.