Siempre impecable y perfectamente vestida, Carmen Lomana ha visto cómo su último look ha generado una gran polémica. Ella se defiende ante los que considera que no saben de moda

Valentino a Oscar de la Renta, pasando por Prada, Dolce & Gabbana o Chanel, por citar solo a algunos de los más clásicos que llenan su vestidor de ropa y complementos exclusivos. Por eso que uno de sus estilismos haya despertado tanta controversia entre sus seguidoras es una noticia muy inesperada. Es una de las mujeres más elegantes de nuestro país y siempre va impecablemente vestida. Como nos demostró en el pasado confinamiento, Carmen Lomana tiene uno de los armarios más envidiados, repleto de piezas de los mejores diseñadores depasando porpor citar solo a algunos de los más clásicos que llenan su vestidor de ropa y complementos exclusivos. Por eso que uno de sus estilismos haya despertado tanta controversia entre sus seguidoras es una noticia muy inesperada.

Carmen tiene un estilo atemporal y clásico, pero siempre salpicado de las últimas tendencias. Y ha sido precisamente una de ellas, que ya ha triunfado esta temporada y que también seguiremos viendo mucho durante la próxima primavera-verano, la que ha generado una gran polémica y haya hecho estallar a la socialité.

Los cuellos bobo: la tendencia que vas a llevar

Este invierno no hemos dejado de ver los cuellos bobo súper excesivos y barrocos, con volantes, puntillas y detalles de encaje que acaparan toda la atención en los vestidos, blusas y jerséis de punto. Una tendencia romántica y muy femenina que en los años 80 tuvo a Diana de Gales como una de sus mejores embajadoras, y que seguiremos viendo (y mucho) en primavera.

Carmen Lomana también se ha apuntado a esta moda y muchas de sus seguidoras no la han encontrado nada favorecida. Ya la vimos el pasado mes de agosto con un vestido estampado con grandes cuellos bobo de encaje, de Miu Miu. Y ahora lo ha vuelto a repetir con una torera, también de la misma firma italiana, con los cuellos bobo. Una tendencia que también han seguido muchas famosas e influencers.

Carmen Lomana responde a las críticas

Con su look de pantalones y torera en negro, con los cuellos en blanco, zapatos de Chanel y bolso de Hermès, Lomana estaba impecable, pero la chaqueta no fue muy bien recibida. «Anticuada», «cursi», «fea», fueron algunos de los calificativos que se llevó la prenda (que ha nostras nos parece perfecta).

Pero fiel a su estilo, ella respondió sin pelos en la lengua: «»Hoy nos toca discutir esta moda que va a arrasar y algunas no entienden. Es solo un mensaje de tendencia. Fui la primera en ponérmelo en agosto 2020 ya entonces me llamaron antigua y cursi… y estoy segura que os lo pondréis. Aunque algunas mejor absteneros hay que llevarlo con alegría y seguridad».

Carmen también puso de ejemplo a Ella Emhoff, la hijastra de la vicepresidenta de los EE.UU., Kamala Harris, que en la toma de posesión se convirtió en una de las inesperadas protagonistas con su abrigo de Miu Miu: «La hijastra de Kamala Harris , Ella, el día de la toma de posesión de Biden, comunicando moda… Dedicado a las que me decís que cursi, que antigua por mi maravillosa chaqueta de Miu Miu. Ni idea tenéis!!!».