Dar una nueva vida a las prendas que no usamos está a la orden del día. De hecho, cada vez son más las personas que se animan a poner a la venta parte de su armario en plataformas de compraventa de segunda mano. Y ojo, porque muchas famosas e influencers también están empezando a hacerlo.

Hace poco nos enterábamos de que Juls Janeiro, al igual que Violeta Mangriñán o Laura Matamoros, vendía su ropa por Vinted, una aplicación de móvil gratuita que permite comprar o vender prendas a personas de toda Europa con un proceso sencillo, rápido y sin demasiadas comisiones. Y ahora hemos conocido que Laura Madrueño también ha puesto a la venta parte de su armario en Micolet, una web que viene a funcionar de forma parecida.

«¡Ya está disponible el armario de Laura Madrueño en Micolet! Descubre su vestidor y consigue sus looks más deseados», se puede leer en el post que ha subido a Instagram la web. La chica del tiempo más conocida de Telecinco ha decidido vender mucha ropa que ya no usa y que no hace más que ocupar espacio en su casa. Una bonita manera de favorecer la recirculación de prendas y ser responsable con el medioambiente, pero también, por qué no decirlo, de ganar un dinerito extra que nunca viene mal.

Laura Madrueño pone a la venta parte de su armario a precios low cost

¿Qué puedes encontrar en el armario online de Laura Madrueño? ¡De todo! Pantalones, jeans, camisetas básicas, chaquetas, vestidos (varios incluso todavía con la etiqueta), monos, zapatos de tacón, zapatillas, sandalias, botas y mucha ropa deportiva.

En cuanto a las tallas, oscilan entre la 34 y la 38 en partes de abajo, entre la XS y la M en partes de arriba, y entre la 37 y 38 en el calzado. ¿Te animas a comprarle algo? Sigue bajando y ficha los mejores chollos que hay en el armario de la presentadora de Telecinco.