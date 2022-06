Poco a poco, sin hacer ruido, Tana Rivera se está convirtiendo en una de las jóvenes más inspiradoras con sus magníficos looks. La hija de Eugenia Martínez de Irujo no ha querido seguir el camino como influencer de otras ‘hijas de’ que pisan muy fuerte (Victoria Federica, Alba Díaz o Anita Matamoros, cada una en su estilo son el mejor ejemplo), pero eso no quiere decir que no sepa mucho de moda y que no podemos (ni debemos) perderle la pista.

En los últimos tiempos se ha dejado ver más de lo habitual y en todas las ocasiones ha brillado con sus estupendos estilismos. Incluso cuando ha hecho sus pinitos como modelo con los diseños de la colección The IQ Collection se ha mostrado como una auténtica profesional. Ahora ha sido un vestido de fiesta o de invitada con el que nos ha fascinado, tanto como a su propia madre.

Tana Rivera tiene el vestido para triunfar en las noches de verano

Ha sido gracias a la duquesa de Montoro como hemos descubierto el vestido que ha lucido su «ratona» como ella llama cariñosamente a su única hija. Eugenia ha soltado un expresivo «wow» cuando la ha visto y nosotras hacemos lo mismo, porque no puede ser más ideal y Tana lo luce estupendamente.

El vestido en cuestión es un modelo midi de escote halter atado al cuello con una gran lazada, mucha caída, con aberturas en los laterales y espalda prácticamente al descubierto y confeccionado en doble tul, que le da ese movimiento especial. Un diseño con un toque romántico, al que si añadimos el color en azul noche, en lugar del clásico negro todavía lo hace más ideal.

Es un vestido de la firma bilbaína Sophie et Voilà, especializada en traje de invitada, que puedes comprar a través de la plataforma de moda online Es Fascinante. ¿El precio? 920 euros. Es verdad que solo está al alcance de los bolsillos más privilegiados, pero, a pesar de todo, nos hemos enamorado perdidamente de él.

Tana no ha necesitado más complementos que unas sandalias dorados con plataforma atadas al tobillo y su melena suelta peinada de manera natural para lograr el look 10 de los muchos que le hemos visto en estos pasados meses.