Elegir el vaquero que mejor te queda no es tarea fácil, pero gracias a Tamara Falcó hemos descubierto el modelo que más estiliza a la vez que disimula la tripa

Una vez más tenemos que recurrir a Tamara Falcó para descubrir otro look perfecto, ideal para lucir durante estos días de entretiempo, y que, además, tiene una prenda que vas a querer seguro en tu armario. La marquesa de Griñón nos recuerda que todos los días son San Valentín, pero también al verla nosotras decimos que para ella todos los días son para lucir un look inmejorable. Y no es necesario que pise una alfombra roja o tenga un evento importante, porque la hija de Isabel Preysler, como digna sucesora de su madre, nos inspira en todas y cada una de las ocasiones. No tenemos más que verla salir a comprar el pan o ante los fogones para poner en práctica sus enseñanzas del curso que están siguiendo en la escuela de alta Le Cordon Bleu. Ahora ha sido su pantalón vaquero el culpable de su lookazo.

El vaquero que mejor sienta

En esta ocasión, para celebrar el amor, ha elegido una combinacíón básica y fácil. Un jersey de punto en tono empolvado de cuello a la caja de la firma francesa ba&sh y un pantalón vaquero blanco de silueta wide leg, de la marca israelí 7 For All Mankind, que combinó con unos zapatos de altísimo tacón. Tamara ya quiere dejar atrás definitivamente al invierno y nada mejor que la combinación de estos dos colores para hacernos pensar en los días más cálidos y alegres de la primavera.

El look de Tamara tiene a los mejores vaqueros que podemos comprar para estilizar la figura. Son la silueta wide leg de talle alto, que disimulan la posible tripa y marcan la cintura, más ajustados en la zona de los muslos y según van bajando se van haciendo más anchos hasta terminar prácticamente en campana. Esta forma consigue alargar la pierna y, todavía mas, este modelo que al ser extra largos te permiten llevar zapatos de tacón muy altos sin que se vean. El resultado es que conseguimos el efecto óptico de una figura todavía más estilizada.

Además, el color blanco también los convierte en los pantalones perfectos para esta primavera.

Los vaqueros de 7 For All Mankind que luce Tamara todavía están disponibles en la web de la firma en todas las tallas y su precio es de 220 euros. Pero aquí también te dejamos otras opciones de vaqueros blancos que producen el efecto óptico de alargar tus piernas a la vez que disimulan algún pequeño michelín en la tripa. Y a precios mucho más asequibles que los jeans de la marquesa de Griñón.