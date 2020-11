Susanna Griso ha querido llenar con mucho color los días grises que ya comienzan a llegar con el invierno a la vuelta de la esquina

Sabemos que el invierno está a la vuelta de la esquina. Las temperaturas están descendiendo a un ritmo vertiginoso y el hecho de que anochezca antes no ayuda a nuestro estado de ánimo. Pero; ¿cómo podemos animarnos? Pues es tan sencillo como por apostar prendas de tonos vibrantes, atrevidos y llamativos son un buen impulso para el estado de ánimo. Esto lo sabe Susanna Griso que ha elegido una chaqueta acolchada en tono naranja para su última excursión.

Susanna Griso disfrutó este fin de semana de una excursión en familia a una protectora. Por este motivo, eligió un atuendo abrigado ya que iba a estar en la calle en la mayor parte del tiempo. Por este motivo, optó por una chaqueta acolchada en tono naranja, que lo cierto que acapara toda la atención de su look perfecto para los días más fríos. Y es que la presentadora sabe que disfrutar del campo no es sinónimo de no ser estilosa.

Susanna Griso opta por una chaqueta acolchada para su paseo por el campo

Este tipo de abrigos se ha convertido en uno de los más deseados y ya no son únicamente para los looks deportivos. En el street style o las que más saben de moda se atreven a combinarlo con todo tipo de prendas: desde vestidos boho hasta faldas plisadas. La presentadora de ‘Espejo público’ opta por lucirlo para un look casual para la excursión en mitad del campo. Esta prenda se ha convertido en una de las más versátiles para llevarlas en los días más fresquitos, que ya comienzan a azotar en algunos puntos de la Península. Susanna lo ha combinado con un jersey de cenefas y una falda larga vaquera.

Existen diferentes modelos de chaquetas acolchadas: desde aquellos tres cuartos a las chaquetitas más cortas, que son las más cómodas y las que mejor combinan. Además con el paso de los años, este tipo de chaquetas ha ido evolucionando y cada vez su peso es más ligero. Además, lo que más nos gusta del modelo que ha elegido la periodista es su color naranja. Solo apto para las más atrevidas y para aquellas que quieren mejorar su estado de ánimo gracias a los colores más bonitos (y llamativos) de la temporada.

Hemos hecho una selección de nuestros plumas favoritos en los tonos más llamativos que te harán sobrellevar el invierno con buen estado de ánimo. Rosas, amarillos, verdes, rojos… hay para todos los gustos. Elige el que más se adapte a tu estilo y atrévete a darle a tus estilismos un toque de color.