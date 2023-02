El año pasado el corte midi empezó a verse mucho en faldas y vestidos de entretiempo y verano, pero todavía no han perdido fuelle, sino que se han actualizado. Durante esta temporada hemos empezado a ver a muchas influencers que se enfundaban en faldas midi confeccionadas en tejido vaquero y creaban looks ideales para usar de lunes a domingo. Este tipo de faldas se llevan al estilo cargo, plagadas de bolsillos o bien lisas con un aire más vintage. Aitana Ocaña, Alexandra Pereira, Kendall Jenner o Bella Hadid ya se han echado a las calles ataviadas con esta falda que triunfó en los 90. Ahora, Sofía Suescun se ha comprado la versión de Zara de esta falda midi de denim y ha creado un look ideal que queremos analizar en profundidad.

La ex gran hermana tiene cada fin de semana un nuevo modelito de última tendencia con el que sorprendernos. Su última adquisición ha sido una falda midi de denim de Zara que está a punto de agotarse. Este diseño con tiro alto y estructura vertical ha enamorado a las fans del gigante de Inditex y las unidades están bajando a un ritmo frenético. La falda puede ser tuya por un precio de 39,95 euros, pero avisamos de que puedes encontrar modelos parecidos sin buscar demasiado en Primark, Bershka o Stradivarius.

Sofía Suescun completa su look con falda midi con unas botas de punta

En la parte superior, no sabía decidirse, así que probó con dos opciones. Por un lado, un crop top –muy de moda– a rayas blancas y azules, sin mangas y con cuello cerrado. Pero quizá le pareció demasiado primaveral, y al final acabó enfundándose en un jersey con los mismos motivos que el crop top, idéntico, pero mucho más adecuado a la temperatura del fin de semana.

En cuanto a su accesorios, la hija de Maite Galdeano no se pudo resistir a ponerse un sombrero blanco y azul marino de ala ancha que iba a juego con el top. El calzado también lo tenía claro y se puso unas botas de punta blancas con tacón mediano que encajaban a la perfección con la falda y combinaban con los colores del outfit. ¡Hazte con una antes de que acaben! Y ficha el look completo en la galería.