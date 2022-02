Este miércoles, nos hemos llevado la grata sorpresa de que Sofía Palazuelo se ha trasladado hasta el Teatro Real para acudir al estreno de ‘El abrecartas’, la ópera póstuma de Luis de Pablo, que falleció el pasado mes de octubre (la obra ya estaba programada desde antes de su muerte). No lo ha hecho sola. Sino acompañada por su marido, Fernando Fitz-James. Los duques de Huéscar son unos habituales en la ópera, por lo que no ha sido de extrañar verlos desfilar por la Plaza de Isabel II, en la capital. Ataviados para la ocasión, el estilismo de Palazuelo nos ha sorprendido. Podemos atrevernos a decir que cuando deslices hacia abajo y te encuentres con las imágenes, tu primera reacción será la que marque tu opinión. Y es que este estilismo es de aquellos que o bien te enamora y te encanta o bien lo odias y no lo entiendes, lo pilles por donde lo pilles.

Sofía Palazuelo ha optado por un diseño de Oliva by Juanjo Oliva

Para esta ocasión, Sofía Palazuelo ha dejado los tiros largos, los brocados, la pedrería y las prendas delicadas de lado para enfundarse en un vestido túnica de aires étnicos. El gran protagonista del look ha sido esta pieza, firmada por Oliva by Juanjo Oliva. Se trata de una túnica de lana ligera con detalle de flecos y jacquard de rayas en la parte inferior de la misma. Una prenda con escotazo en pico, pero que Palazuelo ha optado por añadirle un cuerpo de satén en negro a juego con un pantalón que también se dejaba entrever por debajo de este diseño del modisto español.

Si bien es cierto que esta ha sido la pieza estrella de su total look, los accesorios no nos han dejado indiferentes. Sobre todo el original collar que ha elegido. Se trata de un accesorio de lana topo diseñado por Victoria de Talhora, una diseñadora valenciana que apuesta por la moda sostenible, y que se ha convertido en una de las favoritas de la alta sociedad española. Y es que no es la primera vez que Sofía Palazuelo opta por sus diseños, al igual que Belén Corsini, que también es fan de ella.

Los accesorios con los que le pone el broche de oro a su look

Además ha añadido un bolso artesanal con solapa realizado en terciopelo. Aunque el diseño original luce una cadena, esta es desmontable de resina a juego pero la mujer de Fernando Fitz James ha elegido por no lucirla. Ha preferido optar por lucirlo a modo de mano. Este es un diseño The Bag Lab, una tienda de bolsos y equipaje realizados artesanales ubicada en San Sebastián. Por último, ha culminado su estilismo con unos salones de tacón en terciopelo de seda color ámbar, de Flordeasoka. Sin lugar a dudas, un look que hay que saber defender debido a sus atrevidas piezas. Y tú, ¿qué piensas? ¿Lo amas o lo odias?