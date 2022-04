Son las imprescindibles del armario, tengas la edad que tengas y sea cual sea tu estilo. Las zapatillas hace ya mucho tiempo que dejaron de ser exclusivamente territorio de los gimnasios para pasar a acompañar los looks de calle… E incluso los de fiesta. También en ellas priman las tendencias de cada temporada, pero hay modelos que encajan con todo y por eso se convierten en nuestros preferidos. Las sneakers que ha estrenado Ariadne Artiles pertenecen a este segundo grupo. Un modelo para combinar con los looks más estilosos (la modelo canaria es una experta en ellos) y, a la vez, los más comfy.

La modelo canaria es una activista de la vida slow y sana. Aunque continúa con su carrera, ha fijado su residencia en su tierra natal donde cría a sus tres hijas en contacto con la naturaleza e inculcándoles sus mismas raíces. Esa vida relajada y sencilla también la vemos reflejada en sus looks. Hace tiempo que ha dejado atrás los espectaculares vestidos de alfombra por diseños confortables, sencillos pero siempre inspiradores.

Ariadne Artiles, fan de las sneakers para combinar sus looks más casual

Un día cualquiera, para una mañana repleta de gestiones, Ariadne se ha vestido como lo haríamos cualquiera, pero ella con ese plus que hace que siempre la veamos perfecta.

En esta ocasión recurrió a la prenda más cómoda: el mono. No necesitas nada más ni complicarte la vida con las combinaciones y es esa prenda que todos las primaveras regresa para solucionarnos los looks más relajados.

Ariadne eligió un modelo blanco de manga larga, con cuello de solapas, cerrado con botones delanteros, bolsillos y goma en la cintura para ceñir un poco la silueta sin quitar nada de comodidad y movimiento. Lo combinó con unas sneakers en beige y malva, uno de los colores tendencia de la temporada, que al no ser un diseño muy marcado se convierte en el mejor fondo de armario. Es el modelo Barcelona de la firma Pikolinos, realizado en piel y algodón orgánico, con una plantilla extraíble y acolchada con tecnología arch support para dar el máximo confort a cada pisada.

El mono y las sneakers ya forman el mix perfecto, pero Ariadne lo mejoró aun más con una gorra vaquera estilo marinero, un accesorio que hace un poco más chic cualquier estilismo, y unos aros de tamaño medio dorados. Siguiendo con la frescura de su look, dejó su larga melena suelta peinada al natural.

Vida sana con deporte y dieta

Ariadne es desde hace unos años una abanderada de la vida sana que ha dejado plasmada en su libro ‘Pura Vida’. «En este libro no pretendo hablarte de superalimentos, ni de dietas, ni de recetas milagrosas, sino de una vida saludable, fácil, divertida y muy pero que muy sabrosa», manifestaba la top a modo de presentación

En él, la modelo comparte una serie de consejos sobre alimentación, salud física y mental, bienestar, maternidad, lactancia… fruto de su propia experiencia. Además, cuenta los motivos que la llevaron a plantearse la necesidad de comer bien, preocuparse por su salud física y concienciarse con el medio ambiente.