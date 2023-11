Shakira estrena en los juzgados un dos piezas rosa y el bolso exclusivo por el que suspiran las editoras de moda

Shakira fue una de las grandes protagonistas de los Latin Grammy 2023 celebrados en Sevilla. Apenas han pasado tres días de que la viéramos actuar y recibir los galardones junto a sus hijos y sus colegas de profesión. No obstante, el comienzo de semana no ha sido tan alegre. La cantante colombiana ha asistido a la Audiencia de Barcelona a comparecer por los seis delitos contra la Hacienda Pública que se le imputan. Tranquila, deslumbrante y, aunque sin brillos, lentejuelas y aberturas sugerentes, la cantante se ha dejado ver con un estilismo monocromático muy elegante. Analizamos todos los detalles de su último look y te damos las claves de las tendencias que incorporó.

La estrella del pop ha sabido jugar sus cartas en cuanto al estilo se refiere. Lejos de apostar por colores estridentes, demasiado llamativos o diseños excéntricos, la cantante ha apostado por la serenidad que transmite el rosa palo. La parte superior de su estilismo estuvo formada por un top de escote en pico de canalé ligeramente ajustado. Este corte alargaba su cuello y el tejido de la prenda aportaba textura a un conjunto de prendas lisas.

La blazer de Shakira en los juzgados: un crisol de tendencias

Shakira completó su look con una blazer que es pura tendencia. Las solapas de grandes dimensiones, en pico o de corte smoking se han convertido en el imprescindible de la temporada. No lo decimos nosotras, esta tendencia la han respaldado firmas como Balenciaga, Miu Miu, Louis Vuitton o Saint Laurent. El retorno de las solapas grandes también se ha visto reflejado en las colecciones de abrigos e incluso en las camisas.

El corte oversize o de estilo boyfriend – en el caso de Shakira, mejor hablemos de oversize– es una buenísima opción para crear un look elegante, cómodo y con el que crear una silueta original, más desenfadada. No obstante, la blazer solo contaba con mangas oversize, el resto, iba bien ajustado a su figura. Al diseño de la americana no le faltaba un detalle: grandes hombreras, botonadura forrada en puños y frente, bolsillos y talle ajustado, algo que es compatible con las mangas holgadas.

Los pantalones de la ex pareja de Gerard Piqué, en cambio, sí que eran amplios y cómodos. El tiro alto y el corte wide leg hacían que sus piernas se vieran más esbeltas y largas; además, del tejido fluido y el corte sastre le daban mucho movimiento a cada zancada. Los pantalones estaban bien planchados a raya, aunque esta tela tan fina suele arrugarse con facilidad, algo que, aunque restaba puntos, es, como diría ella,' inevitable'.

Los accesorios y el exclusivo bolso de Jacquemus de la cantante

Este estilismo no hubiera sido igual si no hubiera escogido el bolso perfecto para la ocasión. Naturalmente, un Jacquemus de asa corta en el mismo tono rosa pastel que lucía el traje. Este diseño se ha convertido en uno de los más codiciados por las 'fashionistas' y las editoras de moda, su diseño atemporal y la variedad de colores lo convierten en el compañero de viaje perfecto, eso sí, no pasa desapercibido. Los delicados modelos creados por Simon Porte Jacquemus ya no se consideran 'lujo silencioso', ahora, casi rozan lo ostentoso. El precio de este diseño ronda los 720 euros, aunque puede variar según el acabado.

Para poner el lacre a su look, la de Barranquilla se subió a unas sandalias en el mismo tono, con tiras en el empeine y un grueso (y altísimo) tacón que le proporcionaba estabilidad y altura para enfrentarse a una mañana complicada. Por último, la cantante le dio un toque de misterio a su estilismo con unas gafas de montura de acetato, por supuesto, en el mismo rosa que lucían todas y cada una de las prendas de su outfit rosa.