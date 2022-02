Que Cristina Pedroche es una de las presentadoras más atrevidas de nuestro país y muy muy sexy. Esto no es ninguna sorpresa. Se ponga lo que se ponga, la madrileña siempre es el centro de todas las miradas. Con su toque personal es capaz de transformar cualquier prenda en un look que no pasa desapercibido y que despierta la admiración de sus seguidores (y en ocasiones, las críticas de sus haters). El estilismo con el que ha acudido hoy al programa «Zappeando» no era fácil de defender pero ella, una vez más, lo ha conseguido. Se tarta de un pantalón y una camisa de satén estilo pijama en tonos naranjas con los que nos parece que está muy favorecida.

El conjunto es de Capriche, una firma a la que la presentadora recurre con frecuencia. La última vez que la vimos con una prenda de esta marca fue la semana pasada cuando la madrileña acudió a un photocall de una firma de higiene íntima con una blazer estampada de la misma marca.

Un conjunto sencillo que Cristina Pedroche convierte en sexy

Cristina Pedroche ha vuelto a demostrar que no tiene miedo a arriesgar y que con su desparpajo defiende cualquier estilismo, por imposible que nos parezca. El dos piezas que ha elegido hoy para acudir a su puesto de trabajo en el programa de «La Sexta» lo ha acompañado con unas sandalias transparentes de taconazo con el talón descubierto. Además, Cristina Pedroche ha optado por atar la camisa a su cintura aportando un toque sexy al estilismo.

Pese a los centímetros del tacón de sus sandalias, Cristina ha mostrado un divertido vídeo en sus stories de Instagram en los que aparece bailando la canción «Me sube la bilirrubina» de Juan Luís Guerra, haciendo gala, una vez más, de su carácter jovial y despreocupado y de… ¡lo bien que se le da bailar!

Un toque de color a su melena: lo más top

Hace unos días la presentadora sorprendía con un cambio de imagen que entusiasmó a sus seguidores. Cristina volvía a demostrar que lo clásico y lo sencillo no va nada con su personalidad y se atrevía con unas mechas rosas muy favorecedoras que daban original toque de color a su larga melena.

Cristina Pedroche atraviesa un gran momento profesional. El pasado fin de año volvió a batir de nuevo un récord de audiencia siendo Antena 3 la cadena más seguida durante la retransmisión de las campanadas. La madrileña ha confirmado hoy mismo que repetirá un año más la experiencia. Pero si como presentadora es impecable, como influencer lo es aún más ya que está a punto de alcanzar los tres millones de seguidores en Instagram una cifra que la convierte en una de las famosas españolas más populares en redes sociales.