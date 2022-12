Sin lugar a dudas la conocida como ‘Princesa de los Andes‘ (por su origen peruano) se ha convertido en los últimos tiempos en una de nuestras prescriptoras de moda favoritas. Su impecable vestidor, y ese estilo innato en el que destaca su sencillez y sofisticación, la han catapultado como total fuente de inspiración cada vez que vamos a la caza de looks con los que triunfar las 24 horas del día. Pero ojo, porque también Sassa de Osma es nuestra gran salvadora cuando se nos plantea algún dilema estilístico. Y ahora, que tenemos las navidades a la vuelta de la esquina, uno de nuestros grandes quebraderos de cabeza es qué ponernos para las cenas de Nochebuena y Nochevieja.

Lo cierto es que no es fácil dar con el modelito perfecto para triunfar en esas noches. De hecho, todas nos vamos a tener que enfrentar al eterno ‘qué me pongo’ con las puertas del armario abiertas de par en par. Pero, ¡que no cunda el pánico! Tendencias hay para elegir y las opciones son infinitas. Los monos de lentejuelas, las blusas de terciopelo, las blazers con detalles de plumas o las faldas con estampado ‘animal print’, suelen ser valores seguros. Aunque si estas convencida de llevar un vestido, pero buscas un diseño que además de derrochar estilo, también sea fácil de reutilizar después, toma nota, porque Sassa de Osma tiene tu solución.

El vestido de Sassa de Osma te convertirá en la más elegante esta Navidad

A la mujer del príncipe Christian de Hannover le gusta invertir en prendas especiales y diferentes que no lleva todo el mundo, sobre todo si se trata de diseños ‘Made in Spain‘. Pero en numerosas ocasiones también la vemos vestir con ropa de marcas accesibles, como ahora, que acaba de estrenar un vestido ideal de Massimo Dutti.

La aristócrata, haciendo gala de su elegancia, ha posado con un diseño negro que es tan versátil que bien puede funcionar en las próximas fiestas navideñas, en una boda de invierno o incluso en una sencilla cena romántica. El vestido cuenta con un sensual cierre cruzado mediante lazada, puños abotonados y un acabado satinado que derrocha sofisticación. ¡Sigue bajando para ver cómo lo ha combinado Sassa de Osma de forma magistral!