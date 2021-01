La presentadora y diseñadora posó en su cuenta de Instagram con un bonito cárdigan (a la venta en su web) que no puede ser más bonito.

Fue elegida como la mejor vestida del año pasado y, para nosotras, vuelve a repetir como la más estilosa este penúltimo fin de semana de enero. Sara Carbonero sabe de sobra cómo acertar a la hora de vestir y, ya sea en los eventos más elegantes y sofisticados o en los planes más informales y cómodos; ella consigue sacar el máximo partido a su armario y combinar las prendas de una forma tan original como acertada. Y eso es justamente lo que ha hecho en estos días. La periodista, que acaba de comenzar su nueva etapa laboral en Radio Marca, estrenaba su sección Que siga el baile, un espacio de entrevistas, tertulias, cultura y actualidad y que contó, para su primera charla, con el cantautor Marwan. Un primer programa en la onda que nos gustó tanto o más que su look que, protagonizado por un precioso cárdigan, no podía encantarnos más.

El cárdigan que convierte a Sara Carbonero en la mejor vestida del fin de semana

Por definición, el cárdigan que eligió Sara Carbonero no es más que una chaqueta de punto abotonada. Sin embargo, para nosotras que nos fijamos en la RAE pero más en la realidad, esta prenda es mucho más que eso. Se trata de una pieza que presenta un diseño de rayas horizontales en tonos rosas y amarillos, con cuello redondo y botonadura nacarada de Pieces. Una prenda que estaba a la venta en Slow Love, la tienda consciente y respetuosa con el medioambiente que la periodista tiene junto a su colega Isabel Jiménez; pero que ya está más que agotada en su web. Algo que no nos extraña lo más mínimo. ¡Y es que no puede ser más bonita!

Las rayas horizontales son todo un clásico en este tipo de prendas y no hay duda de que nunca fallan. Y en este caso más aún si cabe. Sus tonos crudos y pasteles hacen que la prenda sea todo un acierto. No obstante, el verdadero acierto fue la forma en la que la esposa de Iker Casillas decidió llevarlo. Sara Carbonero lo quiso combinar con un pantalón vaquero de talle alto, llevándolo por dentro de este, convirtiendo su cárdigan en un top de diez. ¿Entendéis ahora por que la hemos coronado como la mejor vestida de este último fin de semana? Todo lo que han hecho son méritos para conseguir este puesto.