Es una prenda que no puede faltar en ningún armario. Un vestido negro corto puede solucionar cualquier look, pero eso sí, hay que buscar el que más se ajuste a nuestro estilo. Sara Carbonero tiene un fondo de armario más que envidiable y estos días lo ha vuelto a demostrar con un look en negro que es pura inspiración para quienes estén buscando ya qué ponerse esta Nochevieja.

Un vestido con aire festivo

La periodista disfrutó durante el fin de semana de una cena entre amigas en la que no faltó su su socia Isabel Jiménez y en la que también estaba Esther Cañadas. Carbonero y la modelo dejaron testigo de la noche con una fotografía en la que ambas visten de negro y que deja patente la buena sintonía entre ambas.

Para esa cita con sus amigas Carbonero se decantó por un vestido negro, ese básico que hay que encontrar para mantener en el armario. En el caso de Carbonero el vestido tenía toque especiales, porque tenía un estampado de topos con brillo que daba un toque más que diferente al estilismo. Tenía además un escote infinito que Carbonero lució como nadie, acompañado, eso sí, por un abrigo largo, también negro, para hacer frente a las bajas temperaturas de la noche madrileña.

El LBD o cómo tener recursos en el armario

El vestido de Carbonero es tan bonito que seguro que más de una ya está tomando nota para las próximas fiestas. Ella no ha contado de qué firma es, pero, por suerte, no faltan opciones en esa misma línea en la mayoría de las firmas, tanto low cost como de gama media.

Lo importante es elegir el que más se adecúe a nuestros gustos y a nuestro estilo, porque la base es el Little Black Dress (LBD) la expresión inglesa para definir a un vestido corto y negro, un must que debe estar siempre en cualquier armario. Y es que esta prenda no falta en la colección de ningún diseñador, y la mayoría de los grandes han reinterpretado una prenda que sigue de moda década tras década.

En el caso del elegido por Carbonero, los puntos fuertes son los brillos y la apertura frontal. Por eso, a la hora de seleccionar el nuestro, si queremos ir en la línea que ha marcado la periodista, lo mejor es que busquemos uno tipo blazer o con lazada lateral, de forma que quede un escote a pico que podamos ajustar a nuestro gusto.