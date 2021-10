Son muchos los rostros conocidos que han acudido a la presentación de las nuevas joyas de Rabat. Sandra Gago, Lucía Rivera y Eugenia Silva han optado por el negro

Este martes 19 de octubre en la tarde, la capital de Madrid se ha vestido de gala para la presentación de la nueva colección de las joyas de Rabat. Un evento que no se han querido perder muchos rostros conocidos. Y no sabemos si son cosas del destino o el dress code impuesto por la firma, pero son muchas las famosos que han optado por lucir un estilismo apostando todo al negro. Hacemos especial hincapié en Sandra Gago, Lucía Rivera y Eugenia Silva que nos han confirmado que este color se convertirá en el favorito por las que más saben de moda durante esta temporada. Y es que si hay un tono que evoca a la elegancia, a la sensualidad, al poder y la sofisticación ese es el negro. Y no hay nadie como estas tres mujeres que lo han demostrado en su última aparición pública.

El estilismo de Sandra Gago: dos básicos y una apuesta infalible

La modelo y pareja de Feliciano López demuestra que en la sencillez está el triunfo. Y es que Sandra Gago ha dejado de lado las grandes florituras para su look, con el que ha brillado sin necesidad de ningún exceso. Ha optado por un pantalón de sastre y un crop top con escote en forma de corazón que le daba un aire muy sexy. Ha dejado todo el protagonismo a las joyas de la marca. Este look es súper fácil de copiar, ya que tan solo se necesitan estos dos básicos para triunfar. Ideal para las noches.

Otra de las protagonistas de la jornada ha sido Lucía Rivera, quien ha elegido un mini vestido (también en negro) repleto de plumas, una de las tendencias que vimos en las pasarelas hace unos años y que ya se ha convertido en un básico para los eventos de noche y de fiesta. El diseño elegido por la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera tiene un escotazo de infarto que quita el hipo a todos los asistentes de esta fiesta que ha reunido a los más vips del momento. También ha lucido joyas de la marca.

Cuando el volumen de Eugenia Silva nos deja sin palabras

Otro de los estilismos que nos ha cautivado ha sido el de Eugenia Silva, que ha optado por prendas más voluminosas y difíciles de llevar. Ha elegido una original camisa con mangas abullonadas, de la que mostraba un largo collar, que ha combinado con una llamativa falda repleta de pailletes que se ha ganado un 10. Una apuesta arriesgada pero que Eugenia Silva sabe cómo defenderla con toda naturaleza y sin caer en un renuncio. Sin lugar a dudas, todas nos han confirmado que el color negro será el que más veamos este otoño.