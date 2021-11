Sabemos que todavía queda más de un mes para la Navidad. Sin embargo, no podemos evitar estar pendientes de nuestras marcas favoritas para hacernos con el look más triunfador de la época estival. Transparencias, pailletes, troquelados… la Navidad es el momento perfecto para brillar más que nunca con aquellas prendas y piezas más especiales que no queremos dejar de lucir a lo largo del año. Aún así, tan solo las sacamos de nuestro armario en estas fechas tan marcadas. Ahora bien, nosotras ya hemos fichado el conjunto que querrás copiar y que triunfará entre las que más saben de moda durante el próximo mes. Sandra Barneda lo confirma y se adelanta a la Navidad con el conjunto que ha lucido en el debate de ‘La última tentación’.

Sandra Barneda tiene el dos piezas de pailletes con el que triunfar en las próximas fiestas

Son pocas las veces que hemos visto a la presentadora caer en un error. Detrás de sus estilismos y looks impecables está Mayte Martínez, la responsable de vestuario de Mediaset que sabe muy bien que le sienta a autora de ‘Un océano para llegar a ti’, junto a Pepa Carmona, estilista también de Mediaset. Para despedir esta temporada tan convulsa de ‘La última tentación’, Sandra Barneda lució un conjunto de Apparentia que se ha convertido en nuestra obsesión de cara a las próximas fiestas. Se trata de un dos piezas ideal que vas a necesitar en tu armario.

Tal y como os adelantábamos, Sandra Barneda (y las estilistas de Mediaset) ha elegido un traje de lentejuelas con un pantalón palazzo granate. Se trata de un dos piezas formado por chaqueta y palazzo, confeccionado en un precioso tejido de lentejuelas en color granate, uno de los tonos favoritos para la Navidad. Por un lado, la chaqueta se trata de una americana con cuello esmoquin y falsos bolsillos con tapeta, cierre al medio cinturón para poder entallar la prenda al gusto de cada uno (Sandra Barneda ha marcado cintura gracias a este toque fashionista de la pieza). Por otro lado, el pantalón es de tiro alto, por lo que estiliza y enmarca la cintura, dando una sensación también de piernas largas. Un conjunto ideal para lucir tanto en las bodas de invierno, en una fiesta más especial o para adelantarte a esta Navidad. Además, este dos piezas está confeccionado artesanalmente en España.

Las joyas con las que la presentadora ha brillado en el debate final de ‘La última tentación’

Para poner el broche de oro a este espectacular estilismo, Barneda ha lucido joyas de Swarovski con unos pendientes largos de gota de cristal transparente elaborados a partir de hileras de piedras de talla cushion sujetas en modernos engastes de garra con baño de rodio. Una sencilla pulsera y un anillo con una piedra central, eran el toque final para este look de alto impacto.