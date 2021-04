La colaboradora acudió al plató de ‘Ya es mediodía’ para debatir en la sección Fresh y nos dejó a todas con la boca abierta gracias a su look flamenco.

No hay vez que la veamos a través de la pantalla que no nos cautive. Ya sea con un maravilloso vestido de estampado floral, con una camisa de prominente escote o con unos pantalones de punto muy en tendencia; Rosa Benito siempre que acude a Ya es mediodía, el programa presentado por Sonsoles Ónega, para debatir sobre diversos temas del corazón en la mesa de la sección Fresh, consigue enamorarnos a través de su estilismo. Desde su vuelta a los platós, la colaboradora se ha convertido en una de las mujeres mejor vestidas de todo Telecinco. Y su último modelito es el perfecto ejemplo de ello. Y es que el pasado viernes, para pisar los estudios de Mediaset, nos sorprendió a todos con un look de lo más flamenco.

La exmujer de Amador Mohedano llegó a su trabajo, entre cámaras, cables y focos, con un conjunto de lo más acertado que, sin duda, era el guiño perfecto a la obviamente cancelada Feria de Abril 2021. Sin vestidos de volantes, peinetas ni mantillas, este año por motivos evidentes no se podrá celebrar la fiesta más grande se Sevilla y, consciente de ello o de manera totalmente fortuita, Rosa Benito rindió el mejor homenaje a estas fechas tan señaladas a través de su estilismo.

El look flamenco de Rosa Benito, un acierto indiscutible que merece todas las palmas

La colaboradora eligió un conjunto de blusa y pantalón que destacaba, como no podía ser de otra manera tratándose de un look flamenco, por su llamativos lunares. El blusón, amplio, con mucha caída, remate de volantes en las mangas y fondo beige con estampado de lunares en color negro, pertenece a la colección de Llámame loca, una de sus marcas favoritas, y tiene un precio de 39,90 euros. Los pantalones, por su parte, también son de la misma marca y, con fajín y pinzas, cuestan 45,90 €. Sin embargo, si hay algo que destaca en todo el look, esos son los zapatos de tacón.

Firmados por Azarey Shoes, estos salones destalonados en color negro con topitos blancos y detalles en color amarillo daban un toque final al conjunto que no podía gustarnos más. Disponibles en la web de la marca aún en todas las tallas (de la 37 a la 41), tienen un precio de 49,99 euros. Y son la guinda más ideal que Rosa Benito podía imaginar en el que, sin lugar a dudas, es su estilismo más flamenco de la temporada. ¡Ole, ole y ole!