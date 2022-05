El verano y las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Y eso significa que ya estamos pensando en nuestros estilismos playeros, en los bikinis (y bañadores) y, por supuesto, en los complementos oportunos. Entre los accesorios infalibles año tras año se encuentra el capazo (o cesta). Y es que además de salvarnos en la arena, también se ha convertido en imprescindible en los looks del día a día. Ya sea para ir a la oficina o para hacer recados por la ciudad, este bolso suma un plus de frescura sin apenas esfuerzo.

Eso sí, no vale elegir cualquier modelo. Si quieres ganar estilo es fundamental apostar por diseños diferentes y especiales. Y Rosa Benito, que siempre está a la última de todas las tendencias, ya se ha hecho con la cesta que va a arrasar en pocas semanas.

Rosa Benito ya tiene la cesta que te hará triunfar tanto en la playa como en la oficina

No hay verano que no saquemos a relucir las cestas y capazos, esos bolsos de fibras naturales que hace tiempo dieron el salto de la playa al asfalto para convertirse en un accesorio más en nuestros estilismos urbanos. Esta temporada los diseños que más se llevan son los que cuentan con estampados coloridos y con detalles originales que no pasan desapercibidos. Y por ello nos ha gustado tanto la cesta de Rosa Benito.

Y es que se trata de un modelo de rayas a todo color y con asas en contraste que no puede ser más ideal. Un complemento perfecto para completar hábilmente cualquier estilismo sencillo del día a día o para acertar a la orilla del mar. «Me encanta mi cesta!!!! Vamos a llenarla de ilusiones», escribe la exmujer de Amador Mohedano junto a una fotografía estrenando su nuevo accesorio estrella.

La cesta de Rosa Pepi, como la llaman cariñosamente, pertenece a la firma La Cestería Molona, y puedes hacerte con ella contactando con la marca en su perfil de Instagram. ¿Quieres verla ya? Sigue bajando, también hemos rebuscado en otras tiendas para que encuentres el diseño que más va contigo y arrases este próximo verano.