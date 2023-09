Sí, lo sabemos. Si hablamos de últimas tendencias, los pantalones de tiro bajo al estilo 90 y 2000 son los claros protagonistas de otoño. Victoria Federica, entre otras, ya se han apuntado a esta moda, y no tiene miedo a dejar al descubierto parte de su abdomen. Pero, amigas, no son para todos los tipos de cuerpo, ni para todos los gustos. Por eso, no podemos evitar hacer una ovación al eterno pantalón de tiro alto que resulta elegante, favorecedor, femenino y, lo mejor, nos ayuda a parecer más delgada. Nosotras, al igual que Rocío Osorno, seguiremos apostando por este modelo. ¡Y se llevan mucho también!

Casi toda las mujeres elegantes apuestan por combinar sus pantalones vaqueros de tiro alto con camisetas o camisetas básicas metidas por dentro y sobre chaquetas de todo tipo. Rocío Osorno, por ejemplo, quiere que nos hagamos con una jeans como los suyos y que los llevamos con una camiseta decorada con pedería y con una blazer blanca para crear constaste. ¿El toque final para terminar de arrasar en estilo? Un cinturón de piel para marcar la cintura lo máximo posible.

La verdad que estamos ante una propuesta de estilo que queda increíble. Con esta idea ya vas a saber qué ponerte cuando tengas un evento o una cena con tus amigas en sábado por anoche, pues va a ir perfecta de pies a cabeza.

Así son los pantalones vaqueros de tiro alto de Zara de Rocío Osorno

La diseñadora andaluza, que siempre nos enseña las mejores prendas de Zara y las que mejor sientan, nos ha descubierto un modelo que sirve para potenciar nuestra silueta. ¡Apunta!

La influencer se ha apuntado a los vaqueros de color negro, una idea superelegante, y nos ha dejado bien claro que los pantalones altos estilizan un montón, ya que disimulan la zona del abdomen. Los suyos tienen un ligero toque acampanado que hacen parecer más alta, y más aún si los combinas con unos stilettos. Sin duda, estamos ante una prenda en la que merece muchísimo la pena invertir ahora que empieza la nueva temporada. Además solo cuestan 25,95 euros, y están disponibles de la talla 32 hasta al 42.

Un básico de fondo de armario que no pasa de moda. ¿Lo mejor? Te servirá tanto para los looks diarios, como para estilismos de noche.