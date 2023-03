3 de 6

Si no sois muy amigas de los tops cortos, la falda larga es una buenísima opción para combinar con blusas blancas o en uno de los colores del estampado. Este tipo de colores vibrantes rejuvenecen muchísimo si los combinamos con prendas más clásicas y al ser de tiro alto y de corte largo, equilibran la silueta. Remata tu look con un bolso bandolera, no hace falta que sea un Chanel como el de Rocío y échate a las calles.