No sabemos si la influencer es una fan incondicional de la música pop, lo que sí sabemos es que ha llevado el mismo look que la cantante y que le queda fabuloso. Nos hubiera encantando que Rocío Osorno se hubiera encontrado con Dua Lipa, pero al menos por un día fueron igual vestidas en distinto color y por esto, como dice la canción de la londinense, estamos levitando.

El precioso conjunto es de la firma Aera y consta de dos partes, un top en forma de corazón y adornos de cristal, el tejido tiene un estampado de cuadros en tartán en los colores rosa, morado y azul. Y una falda mini recta a juego con el estampado y apliques de cristal brillante le dan un aire de High Fashion al conjunto.

El look de Rocio Osorno es el mismo que llevó Dua Lipa para el show de Jimmy Fallon

Dua Lipa ya había llevado primero este modelito en tonos verdes para su participación en el archiconocido programa de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Aunque ella le dio un toque más arriesgado al look con unas plumas en los laterales de la falda y unas botas altas de pelo negro.

Solo el top del conjunto en cuestión tiene un precio de 795 dólares, y aunque la falda está agotada, hemos econtrado los pantalones a juego que están valorados en 1195 dólares; la influencer y la cantante no escatimaron en gastos.

La joven sevillana es conocida por ser una apasionada de la moda y estar siempre en la búsqueda de nuevas tendencias y parece que, al igual que nosotras, se inspira en sus celebrities musicales favoritas y adapta las prendas a su estilo.

Con una chaqueta de cuero y un bolso plateado Rocío le da un toque rockero al look

En este caso, para darle su toque personal, la diseñadora, combinó el conjunto con una chaqueta de cuero negra estilo “biker” y un pequeño bolso de brillo plateado que lleva anudado a la muñeca. Como complementos optó por unos pequeños aros de plata y unos anillos no muy llamativos para no restar al conjunto de importancia. Su cuidada melena suelta y un maquillaje en tonos nude mate, que combinaba genial con los tonos del estilismo, fueron la guinda de este look tan “popstar”.

Nos encanta ver como nuestras ‘it girls’ españolas están siempre en la onda de la tendencia y nos sorprenden con unos auténticos looks de pasarela en su día a día. Además Rocío Osorno crea muchos outfits económicos habitualmente, no solo nos sorprende con moda de altos vueltos y es de agradecer.

La diseñadora Sevillana parece que disfruta de su nueva vida de influencer y no nos da tregua, nos encantan todos los looks de Rocío, aunque nunca esperábamos verla haciendo match con Dua Lipa. ¿Y a ti quien te parece que lo lleva mejor?