El tejido vaquero es un clásico año tras año. Sin embargo, esta temporada lo estamos viendo más que nunca. Y no solo en pantalones o chaquetas (unos básicos que no pueden faltar en nuestro armario), el denim ha llegado para quedarse a prendas mucho más especiales como faldas midi o tops. Pero si hay una prenda con este tejido que no vamos a parar de ver a partir de ahora, esos van a ser los monos. Rocío Flores ya se ha hecho con uno y tenemos que decir que nos gusta muchísimo. Es súper original y encima hace tipazo... ¡No se puede pedir más! Te lo enseñamos aquí.

El 2023 es el año de la moda denim. Ya lo comprobamos en las pasarelas y ahora no paramos de verlo en todas las tiendas. Las páginas web de nuestras marcas favoritas están repletas de prendas vaqueras y estamos seguras de que vamos a picar con alguna. Nosotras te recomendamos que fiches algún mono vaquero, son súper favorecedores y estilosos.

El look denim de Rocío Flores que es perfecto para primavera

Está escrito. Los monos vaqueros van a ser la tendencia que va a arrasar esta primavera. No paramos de verlos por todos lados y nuestras influencers más estilosas ya nos han enseñado los suyos. Una de ellas ha sido Rocío Flores.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores nos ha mostrado su look formado por un mono vaquero y unas sandalias de plataforma en color verde que es ideal para entretiempo. El mono es en tejido denim en un tono azul medio y de manga larga. Nos parece muy original por los pequeños detalles que incluye: perlitas y strass bordadas en las solapas y los volantes y unos botones de perlas. Es de la marca española Sésamo by Marta y tiene un precio de 56,90 euros. ¿No os parece lo más?

A nosotras nos encanta porque además de ser uno de los más especiales que hemos visto, marca las curvas y se adapta genial a todos los cuerpos gracias al cinturón que se ajusta a la cintura. Ella lo ha combinado con unas sandalias de la misma marca de tacón grueso y en color verde oliva que nos parecen perfectas para cualquier evento de primavera.

Si te ha gustado el look, no olvides seguir bajando hasta nuestra galería. Ahí te mostramos todo el outfit foto a foto y te contamos muchos más detalles. ¡No te lo pierdas!