La colaboradora de Telecinco ha añadido una nueva marca a su armario con un vestido ideal que, nada más ponérselo, se ha agotado en la web.

Si antes lo intuíamos, ahora lo tenemos claro: El ‘efecto Rocío Flores’ es toda una realidad. La joven tertuliana del debate de Supervivientes y la colaboradora asidua de El programa de Ana Rosa se ha convertido de la noche a la mañana, a pesar de las muchas y diversas polémicas, en toda una superestrella de la televisión. Su presencia en cualquier plató cuesta varias cifras (que le pregunten Nagore Robles) y sus looks, siempre acertados, se agotan en cuestión de horas. O si no que se lo digan a las dueñas de la nueva marca que ha conquistado a la influencer. Y es que, a las pocas horas de que Rocío Flores mostrase con total naturalidad en su cuenta de Instagram cómo le sentaba el vestido de la firma; este se agotó completamente en su web. Un claro síntoma de que el ‘efecto Rocío Flores’ tiene más fuerza que nunca.

El vestido que Rocío Flores ha estrenado de una nueva marca y que ha agotado en cuestión de horas

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, tal y como suele hacer diariamente, compartió con sus más de 780 mil seguidores una foto en el espejo enseñando su look. En ella, Rocío Flores aparecía luciendo unos botines track de color blanco y un vestido mini de corte wrap y estampado floral que, con escote en uve, le sentaba de maravilla. Un diseño que no supimos de dónde era hasta horas más tarde, cuando una de sus seguidoras le pidió que le dijese las firmas con las que había conformado su conjunto.

«Las botas las compré hace meses en una zapatería del centro de Madrid pero no me acuerdo. El vestido es un kimono y es de Dezencia Clothing. Os dejo el link»; respondía la joven dejando el enlace directo para comprar la prenda. Un enlace que debió colapsar al poco tiempo pues, en apenas una horas, el vestido estaba totalmente agotado.

Se trata de un minivestido kimono de estampado floral que, en una única talla, se adapta con cinturón en la cintura para sentar de maravilla independientemente del tipo de cuerpo que tengas. Y es que funciona desde la talla XS a la XXL. Una prenda que, para nuestra sorpresa, no pertenece a las colecciones de SESAMO by Marta o Moda Concept, sus dos firmas favoritas; sino que pertenece a una nueva marca llamada Dezencia Clothing. Una tienda online con diseños fabricados en España que no pueden ser más ideales ni económicos. Y es que el modelo que Rocío Flores consiguió agotar en unas pocas horas tenía un precio de 59,99 euros. Un precio estupendo tratándose de moda original hecha en España. ¡Nos encanta!