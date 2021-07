De la Reina Letizia a Isabel Díaz Ayuso pasando por Yolanda Díaz o Nadia Calviño. Así han vestido todas en el homenaje a las víctimas de la pandemia.

Este jueves 15 de julio se ha celebrado uno de los actos oficiales más especiales y emotivos de todo el año: el Homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia de la Covid-19. Un evento que ha tenido lugar en el Palacio Real de Madrid y al que han acudido multitud de rostros conocidos. Entre ellos, cómo no, los Reyes Felipe y Letizia. El acto se ha celebrado más concretamente en la Plaza de la Armería del Palacio Real, donde suelen tener lugar los homenajes de este tipo; y, aunque hemos echado de menos a la Princesa Leonor y la infanta Sofía, que en esta ocasión, a diferencia de lo que hicieron en el que se celebró el pasado 16 de julio de 2020, no han hecho acto de presencia, no ha defraudado.

En este homenaje han acudido casi todas las ministras del Gobierno y los rostros más conocidos de la política actual. Como bien pueden ser Nadia Calviño, Reyes Maroto, María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Margarita Robles o Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, no han sido los únicos. Y es que también han sido invitados los verdaderos protagonistas de esta dura pandemia. Araceli Hidalgo, la primera vacunada de toda España contra el coronavirus; o María Díaz Diñeiro, cirujana pediátrica hija de Joaquín Díaz Domínguez, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital La Paz de Madrid que falleció durante la pandemia a causa de esta enfermedad. Y todas, como no podía ser de otra manera, han elegido estilismos sobrios pero muy elegantes para la ocasión.

Todos los looks del homenaje a las víctimas de la pandemia

Trajes de dos piezas (con falda o pantalón) vestidos discretos pero sofisticados, conjuntos muy en tendencia y prendas sencillas pero elegantes. Así es cómo podríamos describir en unas pocas palabras las elecciones de las ministras, políticas e invitadas a este emotivo homenaje. El protagonista no era la moda, ni mucho menos, sino todas la víctimas de esta dura pandemia. Sin embargo, y tal como suele ocurrir en estas ocasiones, esta ha tenido un importante papel en el acto, pues es es una forma de lenguaje no verbal que comunica (y mucho).

Hemos seleccionado todos los estilismos que se han dejado ver en este emotivo evento en la Plaza de la Armería del Palacio Real. De la Reina Letizia a Isabel Díaz Ayuso pasando por Yolanda Díaz o Nadia Calviño. Así han sido los looks sobrios, sencillos y discretos que han elegido todas para rendir sus respectos a las víctimas del coronavirus sin perder un ápice de estilo.