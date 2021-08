La colaboradora televisiva nos ha dado una lección de cómo llevar los shorts vaqueros y hacer que pasen de ser una prenda para estilismos deportivos a encajar también en una cena con amigos.

Raquel Bollo lleva todo el verano enseñándonos estilismos que resultan fácilmente replicables. La excolaboradora televisiva se había decantado sobre todo por vestidos de diversos largos, pero estos días ha optado por una elección de lo más favorecedora para ella: unos shorts vaqueros.

Dándole la vuelta a los shorts

Y la clave del look no está tanto en esta pieza como en la forma en la que la ha conjuntado. Lo ha hecho con una camisa larga, de botones y un cuello a caballo entre el mao y el chimenea y mangas largas que aporta un toque distinto a una prenda que solemos ver con camisetas deportivas o de estilo más relajado.

La camisa, de color arena, además destaca con el tono claro de los shorts y se complementa con unas sandalias de tacón destalonadas de color beis, que resaltan la piel de Raquel. La camisa es de la firma Qué me pongo, a la que Raquel suele acudir de cuando en cuando.

Unas sandalias para alargar las piernas

Las sandalias las firma Mónica Albert, una boutique que ya se ha colado estos días en el armario de otros rostros conocidos de Mediaset, como Paz Padilla. Este calzado tiene además la particularidad de hacer que, entre el tacón y dejar liberado el tobillo, la pierna de Raquel Bollo se vea ópticamente alargada.

Ese efecto se ve potenciado además por el recorte estratégico que llevan los vaqueros en la parte del muslo, que quedaría oculta a la vista de no ser por el gesto conveniente de posar con una mano en el bolsillo del pantalón.

Un verano de moda

Como decíamos Raquel Bollo, que está disfrutando de unos días en la playa, lleva todo el verano compartiendo aquellas cosas de su vestuario que le gustan, incluso unos sombreros con cintas intercambiables que son de lo más prácticas.

Del mismo modo ahora ha mostrado un estilismo que podemos replicar fácilmente y que encaja en cualquier noche de verano. Y además, podemos hacerlo recurriendo a las firmas especializadas en denim como Levi’s o Pepe Jeans, o decantarnos por las ‘low cost’, porque todos tienen opciones.

Simplemente es necesario entender que las claves de su look están en elevar el nivel de una prenda tan reconocida como los pantalones vaqueros con una camisa, en este caso larga un con toques especiales, y potenciar el efecto piernas infinitas con unas sandalias sin pulsera en el tobillo que no sean muy cerradas. El tacón sería un plus, aunque no estrictamente necesario.