La tienda de Olga Moreno se ha convertido en el lugar favorito para ir de tiendas y no perderte las piezas más increíbles para este otoño

Olé y amén by Olga Moreno se ha convertido en la tienda multimarca perfecta para encontrar todas las prendas más fashionistas y estilosas que hay actualmente en el mercado. Hace ya dos años que la concursante de ‘Supervivientes‘ se lanzó a la industria textil y su tienda en Málaga es todo un éxito. Es tal que se agota todo lo que pone a la venta (y sobre todo se pone ella) en cuestión de días y acumula en su perfil de Instagram más de 140.000 seguidores. En su momento, esta cuenta también sirvió de apoyo para la mujer de Antonio David Flores cuando se marchó a Honduras para participar en la edición de ‘Supervivientes’. Tanto la propia Olga como Rocío Flores visten muchísimas veces de la ropa que se vende en la tienda. Incluso es muy fácil acudir al comercio físico y encontrarte con ellas, por lo que siempre son muchas seguidoras que son auténticas fieles al lugar. Pero, sin distraernos mucho más, nos centramos en esas piezas tan ideales para los próximos meses y que solo puedes encontrar en la boutique de Olga.

La tienda de Olga Moreno se ha convertido en un lugar de referencia de algunas de las mejores marcas del mercado

«Olé y amén es moda, exclusividad, diseño y sueños». Así describen desde la página web el negocio al que está al frente la propia Olga Moreno. En la web, que es muy activa, suben una infinita cantidad de ropa y accesorios para que todas sus seguidoras puedan hacerse con sus prendas, aunque estén a cientos de kilómetros. Siguen las tendencias actuales pero también opta por piezas con la personalidad de su dueña. Y es que los aires bohemios con pequeñas pinceladas aflamencadas se convierten en los protagonistas estrellas de las colecciones.

Abrigos, faldas, vestidos, camisas, blusas… no hay nada que se le resista a la tienda de la superviviente. Apto para todos los bolsillos, tienen prendas de variedad de precios que se convierte también en algo favorable para la web. Y es que no son marcas de lujo las que puedes encontrar. La mayoría de los productos que encuentras son aquellos de firmas de calidad que no son muy altas en precios, por lo que son ideales. Además, hay prendas originales, llamativas y perfectas para un armario con el que triunfar este mes de otoño.

Nuestra propuesta de las prendas que debes añadir sí o sí en tu armario

Hemos buceado por la página web de la tienda de Olga Moreno y hemos seleccionado las 7 prendas que necesitas incorporar en tu armario. Sin lugar a dudas, te convertirás en la mejor vestida de tus amigas con estas increíbles piezas con las que no pasarás desapercibida. ¡Sigue leyendo!