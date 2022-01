Con un sol radiante y muchas ganas de celebrar amanecía Zaragoza, que hoy se viste de etiqueta para acoger la novena edición de los Premios Feroz. Considerados como la antesala de los Goya, estos galardones cinematográficos y televisivos son entregados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). La gala de honor se celebra en la ilustre sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, que ya acogió en 2018 y 2019 la entrega de los Premios Forqué.

Este año el evento cuenta con dos maestros de ceremonias de altura: la periodista, guionista y cómica Paula Púa y el director de cine Nacho Vigalondo. La ceremonía cuenta con 18 categorías, entre las que cabe destacar 11 de cine, seis para series de televisión y el Feroz de Honor para Cecilia Bartolomé. Entre las favoritas: ‘El buen patrón’, de Fernando León de Aranoa, que se alza con el mayor número de nominaciones, nueve para ser exactos. Seguido de ‘Madres paralelas‘, de Pedro Almodóvar, que aglutina ocho y ‘Maixabel‘, de Icíar Bollaín, también con ocho.

Los premios Feroz: de nuevo, marcados por la Pandemia

Parece que va en serio y parece que es verdad. Mejor dicho, esto ya es verdad. Por fin vamos a celebrar la gala de los premios Feroz como nos gusta y nos ha gustado siempre: con nuestros actores, actrices e invitados de honor a la alfombra roja luciendo sus mejores galas y sonriendo sin mascarillas ante las cámaras. Con esta ceremonia de etiqueta vamos a recordar lo que era una gala como las de antes y vamos a brindar por la definitiva vuelta a la normalidad.

Había muchas ganas de celebrar y se nota en el carácter de los asistentes. Sonrisas infinitas y looks de ensueño que nos han hecho revivir con entusiasmo unos premios muy valorados en la profesión. Eso sí, para asegurar la salud de los asistentes y evitar contagios, todos los que han confirmado su asistencia al Auditorio han seguido unos rigurosos requisitos de seguridad marcados por la comunidad aragonesa. El protocolo ordena la obligatoriedad de certificado de pauta completa de vacunación, certificado de recuperación o un documento acreditativo de prueba diagnóstica de infección negativa, además de mascarilla obligatoria dentro del recinto.

Zaragoza se vuelca y recibe entre vítores y aplausos a los asistentes

No todos los días los zaragozanos tienen la oportunidad de ver desfilar ante sus ojos a queridos rostros del mundo del espectáculo como Javier Bardem, Luis Tosar, Candela Peña, Leticia Dolera, Amaia Salamanca, Eduardo Casanova o Natalia Verbeke, entre otros muchos. Por eso, en la plaza del Auditorio se ha habilitado un espacio para que puedan reunirse. Es un lugar acotado para disfrutar en directo de la retransmisión de la gala a través de una pantalla gigante puesta para la ocasión.

Después de la ceremonia y en torno a las 12 de la noche, los ganadores volverán a salir para festejar el triunfo con sus fans. Un detalle que no ha tenido lugar en ninguna de las ediciones anteriores. Si tu no has podido verlo en directo te dejamos en nuestra galería un amplio despliegue de los looks. Algunos ya son icónicos y que pasarán a la historia de toda la trayectoria de esta entrega de premios.

