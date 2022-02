El cumpleaños de Kike Calleja reunió a un gran número de amigos y compañeros de Mediaset. La cita, además de para pasárselo muy bien, nos sirvió para ver los looks de muchas de las colaboradoras del universo de Telecinco, aunque entre todas las invitadas no nos queda más remedio que destacar el look de Isabel Rábago, con el plumas más bonito que hemos visto esta temporada. Ni el optimista jersey de Terelu Campos, ni las botas más calentitas y virales de Marta López, ni las doctor Martens de Alejandra Rubio, fue la colaboradora de ‘Viva la vida’, quien más nos gustó con la elección de su estilismo.

Prácticamente todos los días de la semana la vemos en pantalla, desde ‘Ya es mediodía’ a ‘Ya son las ocho’ y los fines de semana en ‘Viva la vida‘. Se ha convertido en uno de los rostros más familiares y también de los más seguidos por su armario. Isabel sabe compaginar unos looks juveniles y actuales con prendas clásicas que son piezas esenciales del fondo de armario. Y la combinación siempre es de lo más acertada.

Isabel Rábago tiene el plumas más juvenil y estiloso de la temporada

El cumpleaños de Kike era una reunión informal en la que todas las invitadas eligieron estilismos, sencillos, casual y muy sport. Pero Isabel buscó ese look relajado, y con mucho estilo a la vez, formado por un vestido de punto mini negro con cuello vuelto, estampado con letras de lentejuelas de colores en la parte frontal, que combinó con unas botas mosqueteras de piel con suela track, la tendencia que más hemos visto este invierno. Pero lo que más nos gustó de todo lo que llevaba encima fue su plumas. Una chaqueta acolchada a la cintura de Burberry, con el estampado de cuadros clásico de la firma británica. Menos nos ha gustado su precio, de nada menos que 1.290 euros.

En lugar del clásico trench, la prenda icónica de la marca, la prenda que ha elegido Isabel es mucho más casual y juvenil para dar el toque especial la los looks más sport.

La prenda que no debe faltar en tu armario de invierno

Los plumas son la prenda esencial todas las temporadas cuando llega el frío. En versiones más o menos largas y en colores clásicos o estampados (aunque los estampados también pueden ser clásicos como los cuadros de la periodista), encajan con todos los estilos. Los vas a llevar día a día a la oficina, vas a salir de fiesta con ellos y también pueden acompañar a los estilismos más arreglados.

Aunque no sea tan exclusivo como el que lleva Isabel Rábago el plumas es esa prenda que año tras año no puede faltar en tu armario.