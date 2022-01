Es una apasionada de la moda y desde que se trasladó a vivir a París puede disfrutar en primera persona de los grandes desfiles de la capital gala. Junto a su marido, Sergio Ramos, Pilar Rubio sentó en el front row del desfile de Louis Vuitton, que presentó su colección de hombre para el próximo otoño-invierno 2022/2023, y lo hizo vistiendo un mono de la firma francesa que hacía todavía mejor su espectacular figura.

Al igual que hacen otras parejas de futbolistas, con Georgina Rodríguez a la cabeza, Pilar tiene en su armario las marcas más exclusivas y en ocasiones nos sorprende con los looks más arriesgados. No fue así en esta ocasión. La presentadora optó por la aparente discreción, aunque la prenda que vistió no lo era tanto.

El mono que luce Pilar Rubio consigue estilizar mucho (mucho) la figura

Era el desfile de Louis Vuitton y Pilar quiso hacer un guiño a la firma francesa vistiendo con esa marca de la cabeza a los pies. Y lo hizo eligiendo un mono azul sin mangas, confeccionado en algodón de gabardina elástico, con costuras verticales que estilizan la figura, cuello peter pan y un cinturón para realzar la cintura. Un modelo que combina el estilo de la ropa de trabajo con detalles muy femeninos, como la trabilla en piel roja, que añade una nota de color, además de un tirador de cremallera en lona monogram y un parche LV distintivo.

El mono no puede gustarnos más, el único problema radica en su precio: nada más y nada menos que 2.600 euros.

Para completar su look, lució en su llegada al recinto una bomber en piel de cordero con un discreto diseño calado del patrón Mahina Monogram, con bajo de punto elástico y cremalleras vistas , que puedes comprar por 5.220 euros. Los complementos también los eligió con el característico estampado monogram de la casa, tanto en los stilletos como en el bolso pochette con cadena.

Del toque roquero a las firmas más exclusivas

El estilo de Pilar Rubio ha ido evolucionando con el paso de los años, aunque no ha perdido su esencia y su gusto por una estética roquera, ahora mucho más moderada.

Si en sus comienzos como reportera de televisión los pantalones pitillo, las camisetas de sus bandas de rock preferidas, las cazadoras de cuero y los botines de tacón eran su uniforme habiual, ha pasado a un estilo mucho más sofisticado con las prendas y complementos de las firmas más exclusivas.

En París, la capital mundial de la moda, puede todavía dar más rienda suelto a ese gusto por los últimas tendencias, aunque su estilo difiera del clásico que conocemos de las parisinas.