Pilar Rubio ha inaugurado la fase 1 en Madrid con la mejor de las noticias. Y es que la colaboradora y presentadora de televisión no puede estar más feliz de cómo ha sido recibida su colección de bañadores y bikinis, que se pusieron a la venta en plena cuarentena.

Ella misma ha querido compartir con sus seguidores una gran noticia: se han agotado gran parte de sus diseños. «¡Gran noticia! Ya hemos colgado el cartel de AGOTADO en muchos de los trajes de baño que he diseñado para @selmarklingerie. El equipo está trabajando para poder reponerlos lo antes posible 👏», comenzaba escrbiendo con gran emoción.

No ha dudado en animar a sus seguidores a hacerse con uno de sus modelos: «Parece que esta semana el sol va a ser nuestro fiel compañero y cada vez tenemos más cerca el verano. Yo le daré la bienvenida con uno de los bikinis de mi colección. Se llama Sunset y está pensado para crear un efecto de naturalidad y ligereza con el tejido pero jugando con los volúmenes de los volantes en el pecho y en la parte trasera de la braguita. Así he querido levantar el glúteo para hacer una silueta más femenina y también el pecho al que mimo en todos mis diseños para sacarle el máximo partido. Es comodísimo y es un gran aliado para nuestra figura. Seguro que todos sus “secretos” os van a sorprender. ¿Y el color coral? ¡Ay! Me tiene enamorada, lo elegí porque es uno de mis favoritos para la ropa y también para las barras de labios, da un toque chispeante y lleno de energía. También lo tenéis en otros colores alucinantes 😍 ¿Cuál es vuestro modelo favorito de la colección? ¡Que tengáis un bonito día! 😘 ❤️», terminaba diciendo.

«Me he divertido mucho en el proceso de diseño de esta colección. ¡Espero que lo disfrutes tanto como yo!», explicaba hace apenas unos días cuando presentaba esta colección. Y tanto que lo han disfrutado sus fans, ya que en poco tiempo, ha conseguido agotar existencias de algunos de sus modelos.

Ella ha acompañado al equipo de diseño de la firma eligiendo tejidos y estampados, dibujado y creando patrones. El resultado es una colección de ocho piezas entre bañadores y biquinis que tienen el sello de la presentadora, que por ahora no podrás encontrar en su página web, pero que tal y como ha comentado Pilar Rubio, estarán lo antes posible, ya que el equipo ya trabaja para reponerlos.

Una gran noticia tras entrar en fase 1 de la desescalada

Esta gran noticia profesional llega justo un día después de que Pilar Rubio entrara en fase 1 de la desescalada. Aunque ha permanecido en casa junto a su marido, Sergio Ramos, y sus tres hijos, Sergio, Marco y Alejandro, este lunes la colaboradora de ‘El Hormiguero’ tenía que salir de casa para ir al médico, ya que está embarazada y tiene que hacer sus consultas rutinarias. Eso sí, no olvidó protegerse de los contagios con su mascarilla y sus guantes.

«Este no es el look de street style que me hubiera gustado mostraros pero los “complementos” de mascarilla y guantes son los que ahora toca, por el bien de todos. Salgo al médico, hay cosas inevitables. Espero que poco a poco podamos retomar nuestra normalidad real y que podamos compartir muchos momentos más. ¡Que tengáis un bonito lunes! 😘», escribía.

Y es que nuestra nueva normalidad será así. Tendremos que incluir en nuestros complementos las mascarillas y los guantes mientras no tengamos una vacuna contra el coronavirus. Pilar Rubio lo tiene claro y no duda en animar a sus más de 4,7 millones de seguidores a llevarlo a cabo.

A continuación, os mostramos todos los trajes de baño de Pilar Rubio que han conseguido agotar existencias, para que así cuando vuelvan a ponerse a la venta tengas claro con cuál te quedarías: