Compaginar las obligaciones diarias con la moda es una ecuación que a Mar Flores le resulta muy fácil. Viendo lo bien que lo hace ella, nosotras tenemos claro que puede resultar complicado dar con el look ejecutivo adecuado, pero no imposible: «Hoy os dejo una idea de un look clásico para el día que aguanta las bajas temperaturas», confiesa la empresaria. Y es que entre reunión y reunión, aprovecha para marcarse lookazos que luego no nos queda más remedio que copiar. ¿Su mantra? Lucir conjuntos clásicos, atemporales y sofisticados. El outfit de hoy es ideal para las chicas de 30 años y sienta de lujo, también, a las mujeres de 50.

La modelo nos ha sorprendido con conjunto tan llamativo como favorecedor que podría ser ideal para ir elegante a una reunión de trabajo, a una comida con amigas, o a cualquier evento formal. El modelito era perfecto para un evento diurno, de hecho podría ser el comodín para una comunión o cualquier fiesta.

El estilismo está compuesto por un vestido estampado Príncipe de Gales, de corte midi, con cuello a la caja y manga larga, con detalle de abertura en la parte delantera y de un gris perfecto para esta época del año. El cierre perfecto fueron las botas mosqueteras en napa de color gris piedra, minimalistas y básicas, aunque con un toque chic que las hace idóneas para llevar con todo. El bolso micro de satén, en color marfil, y con un asa adornada con cristales, también era ideal.

Mar Flores luce esbelta con todo lo que se pone, pero NO es fruto de la causalidad

Para lucir espectacular un conjunto con el suyo, la alimentación y el deporte son dos de sus pilares y factores clave. No sigue una dieta específica, porque su apretada agenda no se lo permite, pero intenta comer sano y practicar deporte a diario. Suele desayunar zumo verde a base de «espinacas, jengibre, limón, apio, manzana verde, pepino y una cucharada pequeña de algas de agua dulce y salada llamadas chlorella y spirulina». Además, ha incorporado a su rutina deportiva retos de ejercicios fáciles de hacer en casa, durante 21 días, con la ayuda de su entrenador personal, Juanjo Rodríguez.

Ahora sí, descubre lo bien que le sienta este look.