La actriz Paula Echevarría tiene el look más motero de la temporada y es bastante sencillo de replicar. Así ha logrado la actriz un estilismo que veremos a menudo esta temporada.

No solemos verla con este toque rockero, pero Paula Echevarría es capaz de lucir cualquier estilo y hacerlo suyo. La actriz ha sorprendido estos días con un look motero que, aunque no sea lo más habitual en ella, sí que es ideal para comenzar la nueva temporada.

Un look para comenzar el otoño

La actriz ha probado con un vestido en tonos blancos negros y grises que ha combinado con distintos complementos que han servido para darle ese punto motero que es infalible en los looks de día de esta temporada.

Paula Echevarría pone todo el peso del estilismo en dos detalles: unos botines camperos y una cazadora de cuero, que es la estrella del look. Los botines son todo un acierto en una temporada en la que además, el estilo cowboy vuelve con fuerza. La protagonista de Velvet ha encontrado unos botines que encajan a la perfección con el estilo motero pero que también lo harían con el más campestre, porque están a medio camino entre ambos.

La cazadora de cuero, siempre en el armario

El detalle estrella del look es, como decimos, una cazadora de cuero tipo perfecto pero con detalles de repujado sobre el cuero que recuerdan, sin duda, a las cazadoras que utilizan los amantes de las motos para protegerse frente a eventuales caídas.

Este tipo de cazadoras son una apuesta segura para mantener en el armario, pues aunque vayan variando y añadiendo detalles para actualizarse, son un clásico que nunca pasa de moda. Así pues, podemos inspirarnos en el estilo de Paula para encontrar la que más encaja con nuestro estilo y tenerla como fondo de armario.

Tras los pasos de Paula Echevarría

La actriz apuesta todo a las creaciones de una firma, Ikks, que es la responsable de todas las prendas de un look que puede servirnos para idear un look a medio camino entre lo campestre y lo urbano, que las más roqueras van a tener muy presente.

Las claves para copiarlo son vestidos cortos, de tejidos vaporosos y estampados discretos, combinados con botas o botines, que esta temporada son claves y vienen en estilo campero, y rematar con una cazadora de cuero.

Esta prenda se postula como un imprescindible en la temporada de otoño y resulta ideal para hacer frente a la bajada de las temperaturas sin tener que recurrir aún a los grandes abrigos y las prendas largas. Una combinación infalible que funcionará también la temporada que viene.