El encanto del estilo 'preppy', también conocido como universitario, ha sido una constante en el mundo de la moda a lo largo de los años. Aunque sus raíces se remontan a los campus de prestigiosas universidades estadounidenses, este look ha evolucionado desde sus orígenes y ha encontrado su camino hacia las pasarelas y las calles de todo el mundo. Cada otoño, lo 'preppy' resurge con fuerza y se adapta a las tendencias más punteras como un clásico que nunca pasa de moda. Paula Echevarría ha decidido unirse a esta tendencia de la mano de la firma Mango con un precioso estilismo que promete arrasar en otoño. Te contamos todos los detalles y analizamos el look a continuación.

El estilo 'preppy' se inspira en la estética de las universidades de la Ivy League de Estados Unidos, donde la elegancia y la formalidad se combinan con un toque de desenfado. Esta tendencia se caracteriza por prendas clásicas y pulidas, como los chalecos, las faldas plisadas, los cárdigan, y las blazers, que evocan el ambiente académico de las instituciones educativas de élite.

Paula Echevarría ha combinado su look de Mango con unas botas de caña alta

En su última aparición, Paula Echevarría adoptó este estilo con maestría. Su total black look de Mango fue un homenaje a la elegancia atemporal del 'preppy', reinventado para la mujer moderna. El chaleco negro de corte clásico con botonadura frontal y escote en pico ha sido una de las prendas más solicitadas este año, pero, en lugar de combinarlo con un wide leg, la influencer pensó una alternativa más original.

La falda mini de tablas, una prenda emblemática en cualquier look 'preppy', añadió un aire juvenil y coqueto al estilismo. Esta prenda, que recuerda a las faldas de uniforme escolar, es un elemento clave para lograr el estilo universitario perfecto.Para combatir el frío otoñal, la asturiana optó por una blazer negra oversize, una elección acertada que sigue la tendencia actual de prendas holgadas y cómodas.

Para completar este look muchas hubieran escogido los clásicos mocasines con calcetines altos. No obstante, la pareja de Miguel Torres eligió unas botas planas de caña alta en cuero negro, confirmando que la moda de las botas over the knee sigue en auge. Además, la instagramer quiso coronar su outfit y darle ese aire juvenil agregando una gorra gris de estilo golf. Esta pieza de inspiración deportiva añadió un toque comfy y fresco, equilibrando la formalidad de las otras prendas. ¿Te atreves con lo preppy?