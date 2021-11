La actriz Paula Echevarría ha dado con la prenda clave para esta temporada de otoño-invierno 2021/2022, con la que vas a sentirte cómoda y arreglada. Es perfecta para cualquier ocasión, pues puedes ponértela para un evento, un cumpleaños, una salida al cine con los más pequeños… La actriz lo utiliza muy frecuentemente y es un básico que no puede faltar en su armario, estamos hablando del vestido de flores, una pieza clave que asociamos a los días de verano o primavera, pero que también resulta ideal cuando comienza el frío.

Los vestidos con estampado floral llevan siendo tendencia desde hace varios años y este no piensan quedarse atrás. En las tiendas están arrasando y se quedan sin tallas en un abrir y cerrar de ojos. El vestido que ha elegido Paula Echevarría puedes encontrarlo en Ikks a un precio de 165€.

Mil y una combinaciones

La ventaja de elegir este look es que existen muchas maneras de combinarlo. Un ejemplo es cómo lo conjunta la actriz, que ha decidido ponérselo junto con unas botas altas al estilo militar en negras y un abrigo largo a la altura de las rodillas. El toque más especial lo aporta el cinturón de piel con hebilla al estilo western, que puedes encontrarlo en la misma marca a un precio de 85€

No sólo es que Paula sepa llevar sus looks con clase y elegancia, sino que además, siempre opta por una prenda con la que pueda sentirse cómoda, y si puede seguir luciendo las piernas no sólo en verano, sino también en invierno , mejor que mejor.

La actriz luce vestidos con todo tipo de complementos, tanto es así que puedes verla combinándolo con unas zapatillas, unos botines, unos tacones, unas botas cowboy de lo más estilosas… Sea como sea, esta prenda es un acierto total con cualquier look y que deberías plantearte el comprártela. Puede venirte bien y salvarte de cualquier ocasión en la que no sepas que ponerte.

El vestido de flores perfecto para esta temporada

Estos vestidos tienen algo que no importa la época del año en la que te encuentres, siempre se convierten en tendencia. Eso ha ocurrido con los vestidos de manga larga con un estampado de flores, aunque también puedes encontrarlos con un estampado de animal print, en los tonos favoritos para este otoño como el burdeos, el kaki, el negro… entre muchos otros.

Es una prensa básica y muy cómoda que no puede faltar en tu closet. Además, puedes ser un poco más atrevida y conjuntarlo con todo tipo de cinturones como hace Paula Echevarría, así como con blazer o un chaqueta de cuero para darle un estilo más rockero. Atrévete e innova creando looks para tu día a día, para ir a trabajar o para el plan perfecto de fin de semana.