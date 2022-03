Notablemente emocionada, Paula Echevarría decía sobre las bodas de oro de sus padres que “50 años son un maravilloso motivo para celebrar”. Un acontecimiento de lo más especial que vivió toda la familia y en la que no faltó ni su hija, Daniella, ni su pareja, Miguel Torres.

Paula Echevarría es un icono de moda y estilo, que nos inspira con cada uno de sus looks. Los próximos meses seguro que los tendréis repletos de eventos especiales, bodas, comuniones.. Y ella es uno de los mejores referentes para estas grandes ocasiones, como precisamente nos acaba de demostrar con la maravillosa elección que ha hecho en la fiesta de las bodas de oro de sus padres.

Paula Echevarría luce espectacular en las bodas de oro de sus padres, y apuesta por la falda midi

El look de invitada que eligió es una creación Alicia Rueda, la blusa de manga abullonada de color rosa maquillaje es ideal y combina a la perfección con la falda midi con estampado floral y con los zapatos nude, de la marca Just Ene, especializados en calzados de novia e invitada.

El conjunto tiene algunas de las tendencias claves de esta primavera. La falda es de corte midi y silueta lápiz, que también se encuentra entre los puntos clave para crear el look más elegante. Un estilo que se puso muy de moda durante los años 50, pero los grandes diseñadores la han rescatado para darle un aire mucho más moderno.

El top con las mangas abullonadas es otro de los grandes aciertos del look, pero cuidado a la hora de peinarse. A este tipo de manga el pelo suelto no le va bien, ya que puede confundir al ojo y crear el efecto de un cuello más corto, por eso Paula eligió un favorecedor recogido muy pulido con raya al medio.

Los accesorios, también han sumado valor al look. Por un lado, los pendientes largos en forma de flor le quedaban genial con su recogido y los stilettos destalonados de tacón dorado de Just Ene, la firma de zapatos de lujo personalizados y hechos a medida. Pero la guinda la puso con los guantes de terciopelo en tono burdeos, en contraste con los tonos del resto del conjunto,

