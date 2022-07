La actriz está pasando unos días en la Costa del Sol para desconectar del bullicio de la capital, darse unos remojones y, como siempre, pasear con sus mejores estilismos por las calles de Marbella. Hoy Paula Echevarría nos ha sorprendido con un estilismo casual en el que ha conjuntado firmas como Primark, Jacquemus, Zara y Jimmy Choo. Por supuesto, ha lucido espectacular, os damos todos los detalles del outfit para que podáis crear uno parecido.

En primer lugar, Paula Echevarría eligió un crop top de Zara con estampado floral, nido de abeja en la espalda y unos tirantes muy originales adornados con unas cadenas doradas trenzadas. El top tenía unos colores muy veraniegos que le sentaban genial con el bronceado, naranjas, rosas, blancos y amarillos. La prenda elevaba su pecho con un escote cruzado en forma de uve muy discreto.

Paula Echevarría crea un look combinando prendas de Primark y Zara

Para conjuntar este top tan colorido Paula optó por un pantalón vaquero de corte recto y tiro alto, en un denim clarito que pega con todo. Una opción sencilla y que nunca falla para dar un paseo o asistir a una cena más informal. Los pantalones eran de Primark, marca de la que es embajadora desde hace meses.

Sin duda uno de los puntos fuertes del estilismo fueron los accesorios. El más llamativo (y caro) fue el bolso mini de Jacquemus en color naranja conjuntando con el top de Zara. Además, la nueva jurado de Got Talent se calzó unas sandalias con plataformas con una altura de vértigo de la firma Jimmy Choo. Este calzado tan de moda, con un tacón grueso y cómodo, era de color mostaza y estaba adornado con pedrería de cristales. En su mano resplandecía un anillo de cristales rosas en forma de corazón que llamaban la atención de la firma Fetiche Suances. Paula nos ha demostrado que podemos lograr un look de 10 con prendas muy económicas, aunque ella le ponga su propio sello de alta costura. Desliza para ver el look completo y descubre todas las prendas que lo componen.