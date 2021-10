La tendencia llevaba sobrevolando unas semanas y ya la habían avanzado varias influencers en el Street style, pero parece los pantalones fuseau ya están aquí para quedarse. Así lo deja claro Paula Echevarría con su outfit, con el que apuesta todo el al negro y acierta con un estilismo perfecto para un día de invierno.

Siempre a la última

La actriz se ha decantado por un pantalón fuseau. Por si por el nombre no los ubican, son esos ajustados, casi como mallas que llevan un elástico sujetando en la planta del pie que tan de moda estuvieron en los 90. Y sí, han vuelto. Echevarría confirma una tendencia que ya hemos visto en algunas de las firmas low cost más habituales.

Ha vuelto, de momento además en la línea más clásica: de color negro, con o sin la raya a lo largo de la pernera. Pero lo importante es el elástico. En el caso de Paula Echevarría queda oculto bajo las botas, también negras, que lleva, pero esta temporada se lleva el fuseau bien visible.

Las mil y una formas de llevarlo

Por ello se puede lucir con botas como Paula pero también con bailarinas o incluso con zapatos de tacón. De hecho estos días ya hemos visto a más de una influencer que opta por colocar el elástico no entre el pie y la suela del zapato, sino en la parte baja del zapato, para que quede sujeto por el tacón.

Hay quien incluso los lleva en clave deportiva, con zapatillas, por lo que las opciones son amplias en esta temporada para lucir una prenda que, por suerte, es comodísima. Y que podemos acompañarla con una camisa oversize, con un jersey o una sudadera que aporte volumen en la parte superior y contrarreste lo ajustado de la parte inferior.

Paula, la mejor embajadora de su firma

Todo el look de Paula Echevarría es de Space Flamingo, la firma que creó hace un tiempo y de la que se ha convertido en la mejor embajadora. Tanto la sudadera como los pantalones son de su nueva temporada y están aún disponibles en casi todas las tallas.

No obstante, son muchas las firmas que estos días tienen en su colección un pantalón fuseau, por lo que si queremos replicar el look de Paula no nos resultará complicado. Solo hay que encontrar el que mejor nos siente y el calzado con el que acompañarlo.