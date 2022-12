La Navidad está pisándonos los talones… ¡y se nota! Porque últimamente no hay noche en la que no haya una gran fiesta. Ayer le tocó el turno a la V Edición de los ‘Premios Hombre del Año Esquire 2022’, que se celebraron en el Casino de Madrid. Una ocasión perfecta donde la revista aprovechó para festejar la diversidad, la solidaridad, la valentía y la defensa de los grandes valores. Como no podía ser de otra manera, la velada contó con una agradable cena, buena música, muchos cócteles y, por supuesto, una exquisita alfombra roja.

Fueron muchos los rostros conocidos de nuestro país que posaron ante las cámaras con sus mejores galas. Y es que a pesar de que no había dress code, todos quisieron vestirse de punta en blanco para una fiesta tan especial. Miguel Ángel Silvestre se llevó el galardón por su carrera como actor con un seductor traje Emporio Armani. Y Rafa Nadal Rafa Nadal recogió su merecido premio de ‘Hombre del Año’ vistiendo un impecable traje de esmoquin azul marino.

¿Entre las invitadas más elegantes? Mar Saura, Anita Matamoros, Eugenia Osborne, Sandra Gago, Malena Costa, Elena Furiase, Cristina Castaño… Lo cierto es que hay que reconocer que todas (o casi todas) las féminas sacaron la artillería pesada y lograron brillar con luz propia.

Paula Echevarría, una de las invitadas más aclamadas de la noche

Mención aparte merece Paula Echevarría. Con las fiestas de Navidad a la vuelta de la esquina necesitamos inspiración para nuestros estilismos de Nochebuena y Nochevieja y, sin duda, ahora ya tenemos uno para estudiar y replicar: el look de anoche de la actriz.

La asturiana deslumbró con un impresionante vestido negro largo con cuello halter que no pasaba desapercibido gracias a su espectacular escote y que, además, nos volvía a confirmar que las lentejuelas son siempre un valor seguro para triunfar. Para completar su atuendo Paula se decantó por unos maxi pendientes negros de brillos, varios anillos XXL, y unas sandalias de pulsera de lo más sencillas. ¡Todo un acierto!

Tampoco podemos dejar de destacar a otras invitadas como Desiré Cordero o Patricia Montero, que se convirtieron en las más originales y atrevidas de la noche. ¿Quieres ver todos los looks ya? ¡Sigue bajando!