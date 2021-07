La actriz e influencer ha posado en su cuenta de Instagram con unas alpargatas de H&M que, sin duda, son las más bonitas del verano.

Desde que a mediados de abril diese la bienvenida a su segundo hijo, Miguel Jr, fruto de su relación con Miguel Torres, Paula Echevarría no ha dejado de enamorarnos a través de su cuenta de Instagram. La actriz, entre adorables posados en familia e ideales fotos con amigos, no ha descuidado en ningún momento su faceta como influencer y nos ha ido conquistado con diferentes looks veraniegos perfectos para cualquier ocasión. Vestidos tie dye, faldas vaporosas, chaquetas originales o chándales de lo más urbano. Ella se atreve con todo. Y, sin duda, todo le siente bien. Para presentar a su hijo recién el pasado 13 de abril, la asturiana eligió una preciosa americana de tweed de Stradivarius y la agotó en tan solo diez minutos. Algo que que también ha ocurrido con las alpargatas que ha elegido para vestir sus pies en su último estilismo.

Así son las alpargatas que ha elegido Paula Echevarría en su último y acertado look

La chaqueta de tweed azul de Stradivarius se agotó en apenas minutos porque, además de ideal, tenía un precio la mar de económico. Dos requisitos que también cumplen las alpargatas de H&M que ha llevado en su última foto de Instagram. Se trata de unas alpargatas en mezcla de yute y algodón con tiras largas para anudar al tobillo que, en un bonito color crema, presentan una suela acanalada blanca que nos recuerda mucho a las zapatillas de suela track y que está muy en tendencia.

Unas alpargatas que Paula Echevarría ha combinado de la mejor forma con un vestido de estampado floral en blanco, azul y verde con detalles de volantes y perforaciones de Fetiche Suances, un bolso negro de efecto piel de cocodrilo de Balenciaga y unos discretos aritos de Stradivarius. Un conjunto que resulta tan ideal que estamos deseando poder imitarlo (aunque algunas piezas no sean aptas para todos los bolsillos). Y es que es la combinación perfecta para arrasar en uno de estos días cálidos de verano. Eso sí, las alpargatas quizás no sea posible; pues no están disponibles en la web de H&M en ninguna talla. Pero calma, sabemos que cuestan 49,99 euros y que quizás las puedas encontrar en alguna tienda física de la marca. ¡Son tan ideales que merece la pena echar un ojo entre los estantes de uno de sus establecimientos! A veces quien prueba suerte, la consigue y triunfa.