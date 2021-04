Hace escasos minutos, Paula Echevarría salía del hospital tras dar a luz a su segundo hijo. Lo hacía enfundada en una americana de tweed de Stradivarius

Están siendo días repletos de felicidad para Paula Echevarría. Este domingo, la actriz dio la bienvenida a su segundo hijo, Miguel Jr, fruto de su relación con Miguel Torres. Dos días después del nacimiento, la pareja ha salido del hospital para disfrutar de su nueva vida con su pequeño en brazos. Era Paula la encargada de llevar al bebé. A la salida del centro hospitalario Montepríncipe de Boadilla del Monte nos hemos fijado en cuál ha sido el look que ha elegido la actriz para su primera aparición pública tras dar a luz a su segundo hijo. Y… tachán… una súper americana de tweed rebajada que la firma Stradivarius. Analizamos el look de Paula, al detalle.

La americana de Paula Echevarría es lo más bonito que verás hoy

Sin perder el estilo, Paula ha salido perfecta del hospital donde ha pasado los últimos días tras dar a luz a su segundo hijo. Ha elegido un vaquero en denim oscuro que ha combinado con una camiseta oversize en tono clarito pero la pieza estrella de su vestimenta era, sin lugar a dudas, la americana de tweed. Una prenda que hemos visto en la página web de Stradivarius y que a los minutos se ha agotado. Y es que por si fuera poco, esta blazer se encontraba rebajada al cincuenta por ciento. Su precio inicial era 39,99 euros y ahora la podías comprar por 19,99 euros.

Tal y como describen a través de la propia página web se trata de una «americana de cuello solapa y manga larga con detalle de bolsillos con solapa y cierre frontal cruzado». Perfecta para la primavera, sobre todo por su color agua marina, uno de los must de la temporada. Ideal para devolver la luminosidad a los días más grises, como el de este martes en la capital madrileña, donde el sol ha amanecido tapado por las nubes.

Tal y como hemos dicho antes el ‘efecto Paula’ ha llegado como un torbellino. Escasos minutos después de que apareciera en las puertas del hospital acompañada por su pareja, Miguel Torres, y su bebé en brazos, la pieza se ha agotado a través de la página web. Tras publicarse las primeras fotografías de la pareja y verse la americana de tweed que ha lucido la actriz, esta se ha agotado en cuestión de minutos. ¿A quién no le gusta esta blazer para el entretiempo? ¿Y si además está a mitad de precio? ¿Y si por menos de 20 euros puedes vestir como Paula Echevarría? Efectivamente, todas esas preguntas nos llevan a un único camino: el sold out de la chaqueta. Os mostramos todos los detalles del look de Paula.