Sí, este año ha habido pocas alfombras rojas pero eso no ha impedido que muchas de nuestras famosas favoritas lleven estilismos desastrosos. ¡Te los resumimos en este ranking!

Estamos hartas de repetir que este año está siendo más raro que de costumbre (y seguramente vosotras estaréis hasta las narices de escucharlo); pero es que es una verdad como un templo. 2020 ha sido un año sumamente extraño y todo lo que ha ocurrido en sus 365 días nos ha afectado y mucho. En este año desapareció el ocio nocturno, dejamos de abrazar y besar a nuestros amigos y seres queridos y las alfombras rojas se enrollaron para no extenderse hasta próximo aviso. Ha sido un año sin eventos, sin fiestas y sin grandes galas llenas de vestidazos, de conjuntos repletos de brillos y lentejuelas ni de altísimos tacones. Un año sin red carpets que, a pesar de todo, ha dado la oportunidad a nuestras famosas favoritas a meter la pata a través de looks. Estilismos fallidos que, por suerte o por desgracia, no han pasado desapercibidos.

Patinazo tras patinazo, las celebs más exitosas del momento, aunque en pocas ocasiones, han tenido pequeños grandes errores fashionistas. Fallos que, a pesar de que estamos dispuestas a perdonar, no queremos dejar pasar así sin más y preferimos repasar en este divertido ranking; que esperamos que todas se lo tomen con el mejor humor posible. Y es que con este llamativo listado solo queremos mostraros los 12 looks más fallidos de este 2020, uno al mes, desde una perspectiva completamente subjetiva y con un tono cómico.

Estos son los looks fallidos más ¿llamativos? de este último año

Se trata de un ranking que esperemos que os sirva para no caer en sus fallos, para que no cometáis sus mismos errores; pues son graves pero fácilmente salvables. En él encontramos a grandes artistas internacionales como Lady Gaga o Cardi B; top models como Heidi Klum o Chrissy Teigen; pero también actrices de talla nacional como Rossy de Palma o Yolanda Ramos y cantantes patrias como la gran Ainhoa Arteta o la malagueña Ana Mena. Famosas que han seguido su instinto fashion pero que no han conseguido enamorarnos con sus looks y que esperamos que, para el próximo año, consigan robarnos el corazón. Y es que si tenemos suerte, en 2021 habrá más alfombras rojas y, por tanto, más oportunidades de acertar de lleno. ¿O no?

¿Qué os parecen los looks elegidos por estas famosas en estas variadas ocasiones? ¿Os atreveríais a llevar alguno de ellos? ¿Creéis que alguno no se merece aparecer en esta lista? ¿Echáis en falta alguno? ¡Queremos saber vuestra opinión!