El desfile de Dior en Sevilla el pasado mes de junio fue uno de los más icónicos de los últimos tiempos. Y no solo porque la firma francesa presentó su colección Crucero 2023, sino porque la ciudad se llenó de lujo y glamour. Victoria Federica, Eugenia Martínez de Irujo, Sassa de Osma e incluso celebrities internacionales de la talla de Elle Macpherson o Chiara Ferragni, fueron algunos de los rostros que no quisieron perderse esta espectacular cita.

Pero si hubo una invitada que logró acaparar todas las miradas nada más llegar al evento esa fue, sin lugar a dudas, Marta Ortega. ¿El motivo? La presidenta del grupo Inditex estrenó un impresionante vestido nude tipo túnica que nos dejó sin palabras. Inmediatamente todos los medios nos pusimos manos a obra para averiguar a qué firma pertenecía el diseño. Y, por supuesto, sospechábamos que podía ser de Zara, pero nos fue imposible confirmarlo… ¡Hasta ahora!

Ya puedes hacerte en Zara con el vestido de fiesta más estiloso de Marta Ortega

La firma más famosa del gigante Inditex acaba de lanzar la colección 02 de Zara Atelier. Y, para nuestra sorpresa, el vestido de fiesta más buscado de Marta Ortega es una de sus piezas estrella. El diseño, por si todavía no lo has visto, está adornado con lentejuelas metalizadas y pequeños círculos que logran un efecto degradado. Pero lo que más destaca no es eso, sino el tejido drapeado asimétrico y las aperturas laterales que aportan a la prenda un plus de movimiento, convirtiéndola en una pieza de lo más especial.

Y ahora te estarás preguntando cuánto cuesta, ¿verdad? Pues… lo cierto es que este vestido no es apto para cualquier bolsillo, ya que su precio asciende a los 299 euros. Eso sí, hay que reconocer que se trata de un diseño de edición limitada. ¿Quieres verlo ya? ¡Sigue bajando!