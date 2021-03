Gracias a Parfois ahora podemos adquirir en versión low-cost el bolso de Dior de casi 3.000 euros que tienen todas las famosas. ¡Y por menos de 24 euros!

Si hace unos años la industria fashion se revolucionó por completo con la llegada del Saddle, el bolso de Dior de singular e irregular forma que, en diferentes colores y estampados, protagonizó las fotos de todas las celebs del momento; durante el verano pasado el auténtico protagonista fue el Dior Bobby. Y es que influencers como la italiana Chiara Ferragni o la española Dulceida y actrices como Danna Paola o Hiba Abouk no pararon de posar a través de las redes sociales con el complemento más reciente de la marca francesa y lo añadían prácticamente en todos y cada uno de sus looks. Un éxito innegable que ahora, por fin, podemos tener en versión low cost. Y es que Parfois, la tienda especializada en bisutería, accesorios y complementos, se ha atrevido a crear una réplica prácticamente exacta del modelo de Christian Dior.

Cuando algo funciona, todos quieren copiarlo y este es el perfecto ejemplo de ello. Las it girls más conocidas del momento mostraron su enorme amor al bolso más elegante y funcional de Dior y ahora Parfois ha querido inspirarse (y mucho) en el diseño de la casa francesa para crear un modelo muy similar pero a un precio mucho inferior. Y es que si el Dior Bobby cuesta, nada más y nada menos que 2.900 euros en tamaño mediano; la versión low cost de Parafois no supera los 24 euros (tiene un precio de 23,99€).

Dior Bobby vs. Parfois, dos modelos muy similares a precios muy diferentes

La pieza de la familia Dior presenta una elegante forma curva, como si fuese una media luna y presenta el logotipo de la marca a modo de detalle dorado en la parte delantera. Además, en la parte trasera, aparece grabada la dirección de la Maison 30 Montaigne, evocando sutilmente el emblemático bolso que lleva el mismo nombre. Disponible en tres tamaños (pequeño, mediano y grande) y, por ahora, en cuatro colores (en piel negra, blanca, cámel y en jacquard azul), el Dior Bobby puede llevarse en la mano, colgado del hombro o cruzado gracias a sus grandes asas extraíbles, que lo convierten en la perfecta bandolera.

Por su parte, la versión diseñada (o plagiada) de Parfois no presenta muchas diferencias. Disponible en dos únicos modelos (en color negro y en cámel), el bolso tiene la misma forma de medialuna que el original y una solapa metálica de imán con hebilla. Eso sí, como resulta obvio este diseño no presenta ningún logotipo ni tampoco está elaborado en piel. Dos diferencias que no son nada comparadas con las muchas similitudes. ¿Qué os parece a vosotras?