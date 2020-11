La sudadera se ha convertido en la prenda favorita de Vicky Martín Berrocal por muchas razones. Y ella mejor que nadie sabe explicárnoslas.

El confinamiento es algo cada vez más cercano y, aunque odiamos ser pesimistas; lo cierto es que debemos ser conscientes de la situación en la que nos encontramos e intentar salir de casa solo si es estrictamente necesario. La vida este 2020 no está siendo tal y como nos gustaría pero, queridos, lo primero es lo primero. Este año hemos pasado más horas en casa que fuera de ellas y eso solo significa una cosa: ropa cómoda. Sin duda, una de las prendas estrella de estos últimos meses ha sido la sudadera. Una prenda que te permite ir guapa sin necesidad de renunciar a la comodidad. Algo que bien sabe nuestra querida Vicky Martín Berrocal, que tan fan se declara de esta prenda invernal que le ha dedicado unas bonitas palabras a través de las redes sociales. Una oda a la sudadera que nos ha fascinado por completo.

La sudadera, la prenda fetiche de Vicky Martín Berrocal

«Es cierto que no tiene un nombre glamuroso pero por suerte, este clásico no es tan humilde como su nombre pueda sugerir. Es la prenda más útil hoy en día, ya que nos acompaña de la oficina al gimnasio y hasta la cena. Además de ser la prenda perfecta para acurrucarse en el sofá… ¿O acaso existe una prenda mejor para pasar una gripe o una resaca? ¿Hay alguien que no tenga una?», explicaba en su cuenta de Instagram la madre de Alba Díaz. «Creo que pocas prendas han evolucionado tanto, sin prácticamente cambiar… aunque pensándolo bien sólo el viaje de los vaqueros se pueda comparar».

Lo entendemos. Resulta extraño hablar de una sudadera como si se tratase de una prenda espectacular y tenéis razón. Las sudaderas con capucha no suelen ser la prenda más fashion y, aunque sean cómodas y calentitas, no suelen ser la opción más favorecedora. Sin embargo, dadas las circunstancias, un buen hoodie puede ayudarte a estar a gusto en casa y permitirte salir cuando lo necesites. Es una prenda que vive en el limbo entre el street style y homewear y en los tiempos en los que corren, se convierte en la pieza idónea para crear nuestros looks. Si la oda de Vicky Martín Berrocal te ha convencido y nuestros consejos te han hecho caer rendida ante esta prenda tan invernal, es el momento de que te hagas con una de ellas. Para ello te presentamos siete modelos, inspirándonos en el de la diseñadora, para que puedas elegir esta temporada.