De carácter romántico, el maxivestido de Nuria Roca va a conseguir que tu armario se renueve a golpe de tendencia. Su aspecto bohemio confiere un punto de sofisticación al look, pero su gran versatilidad también lo convierte en el vestido perfecto para elevar los estilismos más casual.

Convertida ya en una auténtica influencer, la periodista nos enseña un magnífico outfit para vestirnos con un gusto exquisito los primeros meses del año. Su modelo es de Momoní, la italiana que está arrasando este año y de la cual es fan confesa. Actualmente tiene un precio de 298 euros y entre sus características reseñables destacada su escote tipo polo y cuello mao y la forma acampanada que se ve realzada por fruncidos en los hombros y mangas abullonadas con puños profundos. También tiene bolsillos laterales y es largo, larguísimo, a ras de suelo.

Nuria Roca demuestra con su maxivestido que es la nueva gurú

Su gusto por la moda le viene desde siempre, por eso no duda ni segundo en atreverse con conjuntos siempre a la última. El resultado de sus looks nos los muestra en redes sociales y son pura inspiración. El último, -el que os enseñamos hoy en galería-, lo eligió para subirse a las tablas del auditorio de la Cartuja de Sevilla donde se encuentra de gira con su función ‘La Gran Depresión‘, una comedia donde comparte escenario con la actriz Antonia de San Juan.

Y claro, al tratarse de una jornada de trabajo, Nuria necesitaba una prenda cómoda y todoterreno para hacer frente a los quehaceres del día. Y una vez más dio en el clavo con su maxivestido que no solo es muy confortable, también es perfecto para disimular la barriga (en el caso de que la tengas).

Así lo puedes combinar

La llegada del invierno tiñe nuestra ropa de colores más apagados, pero la clave de este modelo es que aunque el oliva está poco saturado, los microdetalles en azul vibrante le dan un plus. Nuria Roca lo ha llevado suelto, ni artificios. Pero a este tipo de vestidos holgados y fluidos les van muy bien con cinturones para estilizar la figura y darle un plus de sofisticación a todo el look. Además combina con todo tipo de cazadoras y prendas de abrigo: biker de cuero, cazadoras vaqueras, chalecos, abrigos…

En el calzado no sabemos qué ha elegido, pero puedes dar un toque folk a todo el estilismo con unas botas cowboy de caña alta o, una pincelada más casual añadiendo unas deportivas blancas clásicas de piel. Lo cierto es que estamos ante una prenda que da mucho juego y es apta tanto para el día a día, como para aquellos momentos en los que necesitamos un aire más formal.